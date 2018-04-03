A pré-candidata à Presidência da República, Marina Silva (Rede), esteve em Vitória nesta segunda-feira (2) para participar da filiação do delegado Fabiano Contarato ao partido. Ele será candidato ao Senado Federal pela Rede. O prefeito da Serra, Audifax Barcelos, também participou da filiação de Contarato e afirmou que não será candidato a governador, como se cogitava.

Your browser does not support the audio element. Contarato filia-se ao partido de Marina Silva de olho no Senado

Há quatro anos, Contarato chegou a ensaiar uma candidatura ao Senado pelo PP, de Magno Malta. No entanto, ele recuou antes mesmo de se oficializar como candidato. Dessa vez, nas palavras do pré-candidato, ele não quer “pecar por omissão” e se põe à disposição para a disputa eleitoral. “Hoje, eu me coloco com um soldado de um partido com o qual eu me identifico.”

Durante entrevista coletiva com a imprensa em um hotel na capital capixaba, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, também anunciou que não entrará na disputa pelo Palácio Anchieta. “Eu entendo que eu devo permanecer como prefeito da Serra. Seria uma alegria muito grande também disputar o Governo do Estado, mas tudo tem seu tempo.”

No âmbito nacional, Marina Silva destacou que não há possibilidade de a Rede formar uma coalizão com PT e aliados ou com MDB, PSDB e parceiros do atual Governo Federal. “Hoje, é preciso que se apresentem as alternativas para o país. Então, nós vamos participar do processo político respeitando as demais candidaturas ou as outras articulações.”

Ela também fez críticas às administrações petistas no Palácio do Planalto e afirmou que o governo de Michel Temer é um fundo do poço quando se trata do loteamento da máquina pública.