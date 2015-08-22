Contarato deixa comando do Detran para fazer tratamento contra doença

Com a voz embargada e lágrimas nos olhos, o diretor do Detran-ES, Fabiano Contarato, anunciou na tarde desta sexta-feira (21) que vai deixar o comando do departamento. Contarato pediu exoneração para tratar a osteonecrose, uma doença que atinge o fêmur. Ele vai passar por um procedimento cirúrgico para colocação de prótese. O diretor do Detran vai precisar de pelo menos quatro meses para se recuperar.

Contarato informou que já possui prótese em uma das pernas, mas será necessário fazer o procedimento no outro fêmur. Ele disse que não queria se afastar do Detran neste momento. Em seu último dia como diretor, ele aproveitou para fazer um balanço da sua atuação e destacou que, em seis meses, conseguiu economizar R$ 12 milhões. Porém, as dores no quadril estão muito fortes e ele precisa fazer a cirurgia.

“Fui diagnosticado com uma doença chamada osteonecrose, que atinge as cabeças dos fêmures. Já coloquei prótese em um lado mas tenho o problema do outro lado e o resultado disso é que sinto muitas dores. Tentei permanecer no cargo, mas não tem como. Conversei com o governador Paulo Hartung e nesse momento tenho que priorizar minha saúde”, contou à Rádio CBN.

Contarato foi diagnosticado com a doença em 2006. Ele poderia pedir licença médica, mas preferiu pedir exoneração. “Para mim isso fera a ética, não tem como ocupar um cargo comissionado como diretor-geral do Detran e delegado de polícia e me afastar sendo que esse cargo é comissionado. É mais prudente que eu coloque o cargo à disposição para tirar licença médica”, afirmou