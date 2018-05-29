Conta de luz vai ficar mais cara em junho: veja dicas para economizar

Conta de luz Crédito: Arquivo

Em meio a crise do desabastecimento gerada pela greve dos caminhoneiros e as várias reclamações recentes por conta do aumento do preço dos combustíveis, os brasileiros vão pagar mais caro pela energia elétrica a partir da próxima sexta-feira, dia 1° de junho.

O aumento vai acontecer porque a bandeira tarifária em junho será vermelha patamar 2, com um custo adicional de R$ 5 a cada 100 kwh (quilowatts-hora) consumidos. No mês de maio a bandeira tarifária foi a amarela, com um valor adicional de R$1 real, e novo reajuste vai acontecer por conta da diminuição do nível de água das hidroelétricas.

Vilmar de Abreu, gestor executivo de excelência ao cliente da EDP Escelsa, afirmou que o consumo médio de uma família capixaba é de 175 quilowatts-hora por mês. Por isso, as contas devem ficar de R$ 5 a R$ 10 mais caras.

Para esse reajuste não pesar ainda mais no bolso dos consumidores, o representa da EDP Escelsa reforçou as dicas para a economia de energia. Não tomar banhos muito longos utilizando o chuveiro elétrico e passar uma maior quantidade maior de roupas de uma única vez são algumas das orientações.

“São dicas simples que fazem uma diferença muito grande no final do mês e a conta fica mais sustentável e mais fácil para o cliente pagar. A energia mais cara não é aquela que a gente usa, é aquela que a gente desperdiça”, disse o representante da EDP.

A engenheira eletricista Carla César Martins Cunha também deu orientações para que os capixabas não gastem mais energia do que o necessário. Segundo ela, a falta de limpeza do congelador também é um problema.

“No congelador é importante manter limpo, sem aquela camada de gelo. Muitos pensam que aquela camada de gelo vai ajudar a conservar os alimentos. É ao contrário, aquela camada de gelo requer energia para estar ali e gasta mais energia elétrica”, argumentou a engenheira.

O aumento anunciado incomodou o motorista Robson Pereira. Segundo ele, por causa dos vários aumentos seguidos em diversos serviços, o custo de vida das famílias fica ainda mais prejudicado.

“Eu trabalho como motorista de aplicativo, não tenho uma renda fixa e todos os dias eu tenho que fazer o meu salário. Mais uma conta só vai acarretar, não só para mim, mas para toda a população, a situação vai ficar cada vez pior”, disse o motorista.

A bandeira tarifária para a medição de julho só será anunciada na última semana do mês de junho.

CONFIRA DICAS PARA ECONOMIZAR ENERGIA

Chuveiro

- Tome banhos rápidos, de cinco a oito minutos, no máximo;

- Evite o volume muito grande de água;

- Quanto mais quente a temperatura, maior o consumo de energia.

- Sempre que possível, mantenha o chuveiro na chave "verão". O consumo de energia é cerca de 30% menor que na posição inverno;

- Nunca reaproveite uma resistência queimada, pois aumenta o consumo e põe em risco a sua segurança;

- Limpe periodicamente os furos de saída de água do chuveiro. Isso possibilitará uma água mais quente ao abrir menos o registro;

Geladeira

- Confira de a borracha da porta está em bom estado – faça um teste colocando uma folha de papel. Se você puxar (com a porta fechada) e ela sair com facilidade, está na hora de trocar;