Conta de luz: locais credenciados cobram taxa para receber pagamento

Conta de luz Crédito: Arquivo

Ao tentar pagar contas de energia em estabelecimentos comerciais da Grande Vitória, muitos consumidores estão se deparando com a cobrança de taxas extras. Os valores variam entre R$ 0,50 e R$ 2 além do preço da fatura. A EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, e o Procon Estadual afirmam que a cobrança é totalmente irregular.

Your browser does not support the audio element. Conta de luz; credenciados cobram taxa para receber pagamento

Uma consumidora da Serra, que não quis se identificar, disse que foi a uma lanchonete do bairro Barcelona tentar pagar a fatura de energia, mas desistiu porque havia uma cobrança extra de R$ 0,50 para o pagamento da conta. “Isso é um absurdo. Eu acho que a EDP tem que tomar uma providência sobre essa situação.”

A balconista Silvia Moraes de Abreu pagou a fatura de energia em uma farmácia no bairro Nova Carapina I, na Serra. Como não existem outras opções de estabelecimento que recebem a conta na região, ela diz que não se importa em pagar a taxa extra de R$ 2 “Se eu for para outro lugar, vou ter que pagar a passagem e é arriscado ser assaltada. Eu pagaria até R$ 10.”

Késia Tavares Neves, que é uma das donas da farmácia, afirma que a cobrança é feita para cobrir os custos que crescem com o recebimento das faturas de energia. Ela destaca o aumento de gastos com energia e internet, por exemplo. Atualmente, segundo a proprietária, a EDP paga R$ 0,39 por cada conta recebida.

Com a repercussão do caso, a dona da farmácia já diz que, caso a concessionária não assuma os custos adicionais, que ela alega ser de aproximadamente R$ 2 por cada conta paga, o estabelecimento vai deixar de receber as faturas.

“Depois dessa repercussão, nós paramos de receber essa taxa de R$ 2. Nós não sabíamos que era ilegal. Se a EDP não nos repassar o valor que supra esse custo mínimo para manter esse recebimento aqui, nós vamos parar de receber.”

A diretora presidente do Procon Estadual, Denise Izaíta, ressaltou que a cobrança da taxa extra é totalmente ilegal e que os consumidores devem acionar o órgão ou até mesmo a polícia, já que, segundo ela, o caso pode ser associado à prática de estelionato.