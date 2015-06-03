Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pode reduzir as contas de energia elétrica e de telecomunicações – que englobaria a telefonia e o serviço de internet. Uma ação movida por uma empresa de Santa Catarina contesta o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incidente nessas contas. O fornecimento de energia e a telefonia podem ser interpretados nos tribunais como serviços essenciais, com alíquota-base de ICMS em 17%. Atualmente, a alíquota praticada no Espírito Santo está em 25%. No mês de março deste ano, a Procuradoria-Geral da República deu um parecer favorável aos contribuintes, entendendo que a alíquota cobrada precisa ser a menor. Pelo parecer, uma decisão retroativa não seria praticável. Agora, o processo aguarda julgamento, com voto a ser proferido pelo ministro Marco Aurélio de Mello.
Conta de energia pode ficar mais barata no Espírito Santo
O advogado especialista em Direito Tributário, Cláudio Colnago, explica que o Princípio da Essencialidade é previsto na Constituição Federal.
“Muitos Estados entendem que essa essencialidade é uma mera opção. Esta é uma faculdade deles estabelecerem alíquotas diferenciadas ou não. O que os contribuintes sustentam é que, nesse caso, a seletividade não é facultativa. Ela deve ser obrigatória, de acordo com a essencialidade dos produtos, serviços ou mercadorias”, afirmou à Rádio CBN Vitória.
Segundo ele, caso haja uma decisão final que beneficie os contribuintes, existe a possibilidade de que os Estados sigam a determinação sem recorrer, pois seria estabelecido o instrumento da repercussão geral. “A finalidade do instituto da repercussão geral é justamente evitar um grande número de demandas repetidas. Se a demanda que fosse decidida, em face do estado de Santa Catarina, ela teria os mesmos fundamentos para o Espírito Santo. O ideal seria que o Estado acolhesse essa decisão em repercussão geral, independente de novas ações judiciais”, analisou.A Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo informou, por nota, que ainda não teve acesso à ação. Após publicação, por parte da Justiça, o assunto será avaliado pela Procuradoria Geral do Estado, já que iria implicar em queda na arrecadação, de acordo com a secretaria.