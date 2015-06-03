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Conta de energia pode ficar mais barata no Espírito Santo

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode reduzir valores cobrados aos consumidores, por meio de mudança na alíquota de ICMS

Publicado em 03 de Junho de 2015 às 00:03

Publicado em 

03 jun 2015 às 00:03
Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pode reduzir as contas de energia elétrica e de telecomunicações – que englobaria a telefonia e o serviço de internet. Uma ação movida por uma empresa de Santa Catarina contesta o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incidente nessas contas. O fornecimento de energia e a telefonia podem ser interpretados nos tribunais como serviços essenciais, com alíquota-base de ICMS em 17%. Atualmente, a alíquota praticada no Espírito Santo está em 25%. No mês de março deste ano, a Procuradoria-Geral da República deu um parecer favorável aos contribuintes, entendendo que a alíquota cobrada precisa ser a menor. Pelo parecer, uma decisão retroativa não seria praticável. Agora, o processo aguarda julgamento, com voto a ser proferido pelo ministro Marco Aurélio de Mello.
Conta de energia pode ficar mais barata no Espírito Santo
O advogado especialista em Direito Tributário, Cláudio Colnago, explica que o Princípio da Essencialidade é previsto na Constituição Federal.
“Muitos Estados entendem que essa essencialidade é uma mera opção. Esta é uma faculdade deles estabelecerem alíquotas diferenciadas ou não. O que os contribuintes sustentam é que, nesse caso, a seletividade não é facultativa. Ela deve ser obrigatória, de acordo com a essencialidade dos produtos, serviços ou mercadorias”, afirmou à Rádio CBN Vitória.
Segundo ele, caso haja uma decisão final que beneficie os contribuintes, existe a possibilidade de que os Estados sigam a determinação sem recorrer, pois seria estabelecido o instrumento da repercussão geral. “A finalidade do instituto da repercussão geral é justamente evitar um grande número de demandas repetidas. Se a demanda que fosse decidida, em face do estado de Santa Catarina, ela teria os mesmos fundamentos para o Espírito Santo. O ideal seria que o Estado acolhesse essa decisão em repercussão geral, independente de novas ações judiciais”, analisou.A Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo informou, por nota, que ainda não teve acesso à ação. Após publicação, por parte da Justiça, o assunto será avaliado pela Procuradoria Geral do Estado, já que iria implicar em queda na arrecadação, de acordo com a secretaria.

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