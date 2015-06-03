Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pode reduzir as contas de energia elétrica e de telecomunicações – que englobaria a telefonia e o serviço de internet. Uma ação movida por uma empresa de Santa Catarina contesta o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incidente nessas contas. O fornecimento de energia e a telefonia podem ser interpretados nos tribunais como serviços essenciais, com alíquota-base de ICMS em 17%. Atualmente, a alíquota praticada no Espírito Santo está em 25%. No mês de março deste ano, a Procuradoria-Geral da República deu um parecer favorável aos contribuintes, entendendo que a alíquota cobrada precisa ser a menor. Pelo parecer, uma decisão retroativa não seria praticável. Agora, o processo aguarda julgamento, com voto a ser proferido pelo ministro Marco Aurélio de Mello.

Your browser does not support the audio element. Conta de energia pode ficar mais barata no Espírito Santo

O advogado especialista em Direito Tributário, Cláudio Colnago, explica que o Princípio da Essencialidade é previsto na Constituição Federal.

“Muitos Estados entendem que essa essencialidade é uma mera opção. Esta é uma faculdade deles estabelecerem alíquotas diferenciadas ou não. O que os contribuintes sustentam é que, nesse caso, a seletividade não é facultativa. Ela deve ser obrigatória, de acordo com a essencialidade dos produtos, serviços ou mercadorias”, afirmou à Rádio CBN Vitória.