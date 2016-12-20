A conta de água dos capixabas pode ganhar alertas visuais para conscientizar a população sobre a situação dos rios. Na última sessão do ano da Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei 161/2015, de autoria do deputado Sérgio Majeski (PSDB), foi aprovado.
De acordo com o projeto, os sinais de alertas serão organizados em três cores: verde, para situação estável com recomendação de economia; amarelo, para situação instável com riscos de racionamento; e vermelho, para situação de emergência com recomendação de uso restrito. Mas ao contrário das bandeiras para a conta de energia elétrica, essas marcações não representam cobranças extras no consumo de água.
Conta de água pode ter alerta sobre crise hídrica
Segundo o deputado, muitas pessoas, principalmente as que moram nas grande cidades, não se atentam para a situação dos mananciais que abastecem o Estado e, com o alerta na conta de água, a ideia é que o consumidor economize.
“É uma forma de incentivar a população por meio de um alerta para que ela permanentemente economize água”, afirmou.
Para virar lei, o projeto precisa da sanção do governador Paulo Hartung (PMDB), o que Majeski não sabe se vai acontecer. “Não dá para garantir, mas eu espero que seja aprovado”, contou.
Como houve emenda à matéria – acrescentando que os alertas também deverão ser publicados no site do órgão ambiental responsável pelo monitoramento dos recursos hídricos no Estado – ela segue para a Comissão de Justiça para redação final.