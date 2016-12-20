A conta de água dos capixabas pode ganhar alertas visuais para conscientizar a população sobre a situação dos rios. Na última sessão do ano da Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei 161/2015, de autoria do deputado Sérgio Majeski (PSDB), foi aprovado.

De acordo com o projeto, os sinais de alertas serão organizados em três cores: verde, para situação estável com recomendação de economia; amarelo, para situação instável com riscos de racionamento; e vermelho, para situação de emergência com recomendação de uso restrito. Mas ao contrário das bandeiras para a conta de energia elétrica, essas marcações não representam cobranças extras no consumo de água.

Your browser does not support the audio element. Conta de água pode ter alerta sobre crise hídrica

Segundo o deputado, muitas pessoas, principalmente as que moram nas grande cidades, não se atentam para a situação dos mananciais que abastecem o Estado e, com o alerta na conta de água, a ideia é que o consumidor economize.

“É uma forma de incentivar a população por meio de um alerta para que ela permanentemente economize água”, afirmou.

Para virar lei, o projeto precisa da sanção do governador Paulo Hartung (PMDB), o que Majeski não sabe se vai acontecer. “Não dá para garantir, mas eu espero que seja aprovado”, contou.