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PROJETO

Conta de água pode ter alerta sobre crise hídrica

O projeto tramita na Assembleia e usaria um sistema de cores para informar a população sobre nível dos rios

Publicado em 20 de Dezembro de 2016 às 18:06

Publicado em 

20 dez 2016 às 18:06
A conta de água dos capixabas pode ganhar alertas visuais para conscientizar a população sobre a situação dos rios. Na última sessão do ano da Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei 161/2015, de autoria do deputado Sérgio Majeski (PSDB), foi aprovado.
De acordo com o projeto, os sinais de alertas serão organizados em três cores: verde, para situação estável com recomendação de economia; amarelo, para situação instável com riscos de racionamento; e vermelho, para situação de emergência com recomendação de uso restrito. Mas ao contrário das bandeiras para a conta de energia elétrica, essas marcações não representam cobranças extras no consumo de água.
Conta de água pode ter alerta sobre crise hídrica
Segundo o deputado, muitas pessoas, principalmente as que moram nas grande cidades, não se atentam para a situação dos mananciais que abastecem o Estado e, com o alerta na conta de água, a ideia é que o consumidor economize.
“É uma forma de incentivar a população por meio de um alerta para que ela permanentemente economize água”, afirmou.
Para virar lei, o projeto precisa da sanção do governador Paulo Hartung (PMDB), o que Majeski não sabe se vai acontecer. “Não dá para garantir, mas eu espero que seja aprovado”, contou.
Como houve emenda à matéria – acrescentando que os alertas também deverão ser publicados no site do órgão ambiental responsável pelo monitoramento dos recursos hídricos no Estado – ela segue para a Comissão de Justiça para redação final.

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