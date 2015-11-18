Consumidores que encontrarem produtos vencidos nas prateleiras dos supermercados serão 'premiados'

O consumidor que encontrar produtos vencidos nas prateleiras dos supermercados receberá de forma gratuita e imediata outro produto igual e próprio para consumo. O benefício será possível com a campanha "Fiscal Consumidor", que se inicia em 1º de dezembro e tem validade de um ano. A ação será possível devido a um Termo de Cooperação assinado entre o Procon Estadual e a Associação Capixaba de Supermercados. A campanha vale para os 512 estabelecimentos capixabas afiliados à Acaps.

A data de validade deve ser verificado pelo cliente antes do pagamento ser efetuado no caixa. Verificada a irregularidade, ele deve acionar o gerente do supermercado para realizar a troca. Se naquele momento o estabelecimento não dispuser de produto idêntico, o consumidor receberá outro, similar e de igual valor ou, ainda, um produto da mesma seção com preço superior (mas deverá complementar a diferença do valor) ou inferior (não receberá a diferença).

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Denize Izaita, diretora-presidente do Procon Estadual, destaca que a campanha é de caráter educativo. "Nós estamos desenvolvendo no consumidor uma postura, um hábito de verificar a rotulagem dos produtos. Precisamos que os consumidores observem atentamente a validade do produto que ele está levando para sua residência", disse.

Izaíta destaca ainda que o benefício só é valido para o cliente no período da campanha, de dezembro de 2015 a dezembro de 2016. "Antes da campanha e fora da campanha, verificando qualquer tipo de irregularidade no supermercado ou qualquer tipo de estabelecimento que se destine a venda de produtos ao consumidor, ele deve informar ao estabelecimento e, não havendo a imediata solução do problema, ele deve informar aos órgãos de defesa do consumidor", explicou.

Hélio Schneider, superintendente da Acaps aponta os benefícios da ação. "Em uma loja média nós temos mais de 40 mil unidades, é muita coisa, e todo dia está vencendo produto. E por mais cuidado que o gerente de loja tenha, infelizmente, pode acontecer que o consumidor encontre algum produto vencido. E se venceu, é uma maneira dele até ajudar a fiscalizar", disse.