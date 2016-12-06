Consumidores podem pagar até R$ 0,12 mais caro no litro da gasolina

A partir desta terça-feira (06), consumidores já podem pagar até R$ 0,12 mais caro no litro da gasolina, conforme anúncio feito pela Petrobras, que prevê reajuste de 8,1% no valor do combustível, seguindo sua nova política de preço.

Os consumidores, que serão diretamente impactados, não gostaram da notícia. A empresária Nathani Paiva, relata que usa o carro diariamente para trabalhar e, se os custos forem repassados integralmente para o consumidor final, o valor vai pesar no orçamento da família no fim do mês. “Se R$ 0,1 já é muito em um tanque, imagina R$ 0,10 ou R$ 0,12? É preciso rever esse aumento”.

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Morador de Colatina, Jonathan Lírio, também usa o carro para trabalhar. Para ele, a elevação do preço da gasolina, além de prejuízo, representa abuso. “Vivemos em um país onde há exploração significativa de combustíveis e muitos países que não são produtores vendem a gasolina mais barata do que a gente. O povo não está aguentando mais”, diz.

O diesel também pode subir 5,5% ou R$ 0,17 nas bombas. Entre as justificativas da Petrobras estão o aumento nos preços do petróleo e derivados e a desvalorização da taxa de câmbio no período recente. Por outro lado, a participação da Petrobras no mercado interno de diesel registrou pequenos sinais de recuperação. A empresa frisou, porém, que os preços dos combustíveis são livres e dependem da política comercial de distribuidoras e postos.

O Sindipostos-ES informou que os estabelecimentos não formam preços, são apenas repassadores. O sindicato reforçou ainda que os responsáveis pela formação do valor cobrado dos consumidores são as distribuidoras, os governos estadual e federal, as usinas de álcool, a Petrobras e o modal rodoviário. Desta forma, os reajustes dependerão do comportamento dos repasses ao longo da cadeia.