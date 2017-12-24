Consumidores em busca de descontos de última hora para o Natal

Consumidores fazem compras de última hora em busca de descontos Crédito: Eduardo Dias

A empresária Fabrícia Bernardo passou os últimos dias em busca de uma prancha de bodyboard para presentear o filho e não estava satisfeita com os preços encontrados. Ela resolveu esperar até a última hora para tentar a sorte e a espera valeu à pena: na véspera do Natal ela encontrou o presente que queria com 20% de desconto.

“Os preços costumam cair e ter aquela queima de natal e de ano novo. Eu também aproveito para comprar as roupas do ano novo. Há uns 15 dias atrás a prancha que eu queria comprar estava 20% mais cara, valeu à pena esperar”, disse a empresária.

A tática usada por Fabrícia foi a mesma de outros consumidores capixabas, que deixaram as compras do presente de Natal para o último dia. Uma forma de conseguir comprar com melhores descontos e economizar. O movimento nas lojas neste sábado (24) foi intenso em vários centros comerciais da Grande Vitória.

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A gerente Bárbara Velten, responsável pela loja em um shopping de Vitória onde Fabrícia conseguiu comprar a prancha com desconto, comemorou o aumento das vendas.

“O começo do mês foi bem fraco, esperávamos um movimento maior, mas não deu. Os últimos dias foram bons, o movimento deu uma melhorada nos dois últimos dias e tem sido bom”, explicou a gerente Barbara Velten.

Consumidores fazem compras de última hora em busca de descontos Crédito: Eduardo Dias

Em Vila Velha, por exemplo, o vai e vem de pessoas foi intenso no bairro da Glória, que concentra grande quantidade de lojas e é um dos locais mais procurados pelos consumidores de Vila Velha.

O funcionário público Eduardo Felipe, de 40 anos, foi um dos que deixou as compras para a última hora e escolheu a Glória para fazer suas compras.

O movimento nessas regiões contrastou com o Centro de Vitória, onde era visível a grande quantidade de lojas fechadas na véspera do Natal.

Consumidores fazem compras de última hora em busca de descontos Crédito: Eduardo Dias

A dona de casa Júlia da Silva, de 50 anos, aproveitou uma das poucas lojas abertas para comprar presentes do neto e os amigos de trabalho.