A empresária Fabrícia Bernardo passou os últimos dias em busca de uma prancha de bodyboard para presentear o filho e não estava satisfeita com os preços encontrados. Ela resolveu esperar até a última hora para tentar a sorte e a espera valeu à pena: na véspera do Natal ela encontrou o presente que queria com 20% de desconto.
“Os preços costumam cair e ter aquela queima de natal e de ano novo. Eu também aproveito para comprar as roupas do ano novo. Há uns 15 dias atrás a prancha que eu queria comprar estava 20% mais cara, valeu à pena esperar”, disse a empresária.
A tática usada por Fabrícia foi a mesma de outros consumidores capixabas, que deixaram as compras do presente de Natal para o último dia. Uma forma de conseguir comprar com melhores descontos e economizar. O movimento nas lojas neste sábado (24) foi intenso em vários centros comerciais da Grande Vitória.
Consumidores em busca de descontos de última hora para o Natal
A gerente Bárbara Velten, responsável pela loja em um shopping de Vitória onde Fabrícia conseguiu comprar a prancha com desconto, comemorou o aumento das vendas.
“O começo do mês foi bem fraco, esperávamos um movimento maior, mas não deu. Os últimos dias foram bons, o movimento deu uma melhorada nos dois últimos dias e tem sido bom”, explicou a gerente Barbara Velten.
Em Vila Velha, por exemplo, o vai e vem de pessoas foi intenso no bairro da Glória, que concentra grande quantidade de lojas e é um dos locais mais procurados pelos consumidores de Vila Velha.
O funcionário público Eduardo Felipe, de 40 anos, foi um dos que deixou as compras para a última hora e escolheu a Glória para fazer suas compras.
O movimento nessas regiões contrastou com o Centro de Vitória, onde era visível a grande quantidade de lojas fechadas na véspera do Natal.
A dona de casa Júlia da Silva, de 50 anos, aproveitou uma das poucas lojas abertas para comprar presentes do neto e os amigos de trabalho.
De acordo com projeções da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), a expectativa dos lojistas é para que as vendas de Natal tenham um crescimento de 5% em relação ao ano passado.