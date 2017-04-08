Quando se fala em cultura do Espírito Santo, e sobre os principais hábitos que fazem parte da mesa do capixaba durante a Páscoa, aparece a predileção pela torta capixaba. Mas a depender dos consumidores da Grande Vitória o prato típico ficará "mais em conta” durante a Semana Santa. Para esses consumidores, o valor elevado de alguns produtos, como o palmito, fará com que sejam revistos os produtos que vão à mesa.

Your browser does not support the audio element. Consumidores apostam em torta capixaba mais em conta na Semana Santa

Para a dona de casa Adriana Fernandes, 42 anos, de Vila Velha, diante da crise econômica do país houve uma redução no poder de consumo das famílias. Com isso, a população ainda sente os efeitos da economia quando vai às compras. “Os preços estão salgados, e a ceia da Páscoa vai ficar mais simples neste ano”, contou à Rádio CBN Vitória, enquanto saia de uma rede de supermercados na Praia da Costa. O aposentado Nilton Corrêa, 66 anos, também acredita que as compras ficarão modestas nesta Páscoa. “Você entra no supermercado e só vê grandes preços. Está difícil ir às compras”, defende.

Preços melhores

Em meio ao pessimismo apresentado pelos consumidores capixabas o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Helio Schneider, destaca que apesar da recuperação ainda tímida da economia – e que ainda afeta à população -, um fator pode ajudar aos capixabas, ao longo dos próximos dias: a desvalorização do dólar. Segundo o superintendente, produtos importados vão sofrer uma redução no preço por conta do efeito da moeda norte-americana.

“Felizmente, nós temos um contraponto favorável este ano que é, principalmente, dos produtos importados, como o bacalhau, azeitona e azeites. Por incrível que pareça eles estão com um preço melhor que no ano passado em função da desvalorização cambial. Então isso é um contraponto positivo”, explicou.