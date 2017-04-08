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Consumidores apostam em torta capixaba mais "em conta" na Semana Santa

O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Helio Schneider, destaca que produtos importados, como bacalhau, devem ter preço reduzido nos próximos dias

Publicado em 08 de Abril de 2017 às 13:35

Publicado em 

08 abr 2017 às 13:35
Quando se fala em cultura do Espírito Santo, e sobre os principais hábitos que fazem parte da mesa do capixaba durante a Páscoa, aparece a predileção pela torta capixaba. Mas a depender dos consumidores da Grande Vitória o prato típico ficará "mais em conta” durante a Semana Santa. Para esses consumidores, o valor elevado de alguns produtos, como o palmito, fará com que sejam revistos os produtos que vão à mesa. 
Consumidores apostam em torta capixaba mais em conta na Semana Santa
Para a dona de casa Adriana Fernandes, 42 anos, de Vila Velha, diante da crise econômica do país houve uma redução no poder de consumo das famílias. Com isso, a população ainda sente os efeitos da economia quando vai às compras. “Os preços estão salgados, e a ceia da Páscoa vai ficar mais simples neste ano”, contou à Rádio CBN Vitória, enquanto saia de uma rede de supermercados na Praia da Costa. O aposentado Nilton Corrêa, 66 anos, também acredita que as compras ficarão modestas nesta Páscoa. “Você entra no supermercado e só vê grandes preços. Está difícil ir às compras”, defende.
Preços melhores
Em meio ao pessimismo apresentado pelos consumidores capixabas o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Helio Schneider, destaca que apesar da recuperação ainda tímida da economia – e que ainda afeta à população -, um fator pode ajudar aos capixabas, ao longo dos próximos dias: a desvalorização do dólar. Segundo o superintendente, produtos importados vão sofrer uma redução no preço por conta do efeito da moeda norte-americana. 
“Felizmente, nós temos um contraponto favorável este ano que é, principalmente, dos produtos importados, como o bacalhau, azeitona e azeites. Por incrível que pareça eles estão com um preço melhor que no ano passado em função da desvalorização cambial. Então isso é um contraponto positivo”, explicou. 
Para o representante da Associação Capixaba de Supermercados, mesmo com as restrições impostas ao orçamento do capixaba as vendas na Páscoa devem dar fôlego à economia e a possível substituição de produtos na torta capixaba pode ser uma alternativa à degustação na Semana Santa.

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