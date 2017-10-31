Consumidor que exigir nota fiscal na Serra pode ganhar R$ 10 mil

O consumidor que exigir nota fiscal na Serra poderá ganhar R$ 10 mil. A Prefeitura vai sortear prêmios para quem adquirir serviços no município, comprovados com nota fiscal.

Valem notas de gastos com escolas particulares, academia, cursos de idiomas, médicos, dentista, mecânico. Notas fiscais de supermercado, farmácia, lojas de roupas e comércio em geral não serão aceitas, porque o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza não incide nessas atividades. Serão 13 prêmios de R$ 10 mil por mês, totalizando R$ 130 mil, recursos do Fundo Tributário. O primeiro sorteio está marcado para 16 de dezembro.

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Embora o município enfrente uma crise na arrecadação, o secretário da Fazenda da Serra, Cláudio Mello, garante que o objetivo principal não é aumentar a receita da cidade e sim conscientizar sobre a importância de pedir nota fiscal de serviços.

Mello, porém, afirma que espera um incremento na receita e que esse valor vai gerar melhorias nos serviços prestados pela Prefeitura. "A nota fiscal é uma garantia para ele de que o serviço foi prestado e também, no futuro, vai incrementar a receita do município. E essa receita vai retornar na forma de serviço a esse mesmo consumidor", destaca.

Em Vitória, um programa semelhante, o Nota Vitória, ainda tem baixa adesão, três anos após sua criação. A receita do imposto caiu de R$ 432,7 milhões, em 2014, para R$ 367,7 milhões no ano passado na capital.

Para participar do programa da Serra é preciso fazer um cadastro no site http://notafiscalpremiada.com.br. As notas fiscais eletrônicas fornecidas pelos estabelecimentos entram automaticamente no cadastro do participante, que terá direito a um cupom a cada R$ 20 de compras. As notas valem para o sorteio do mês seguinte a data da compra, e cada cupom só pode ser usado uma vez.