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Consumidor capixaba poderá fazer denúncias ao Procon por aplicativo

Ferramenta será uma nova alternativa para que os consumidores denunciem problemas

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 14:14

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

13 set 2018 às 14:14
Procon/ES terá aplicativos para proteger os consumidores Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ
O consumidor capixaba está bem perto de ganhar uma nova ferramenta no combate aos preços abusivos, propagandas enganosas e outros problemas ocorridos durante as prestações de serviços. Isso será possível porque o Procon do Espírito Santo está desenvolvendo um aplicativo para receber denúncias e reclamações feitas pelos consumidores.
Consumidor capixaba poderá fazer denúncias ao Procon por aplicativo
Denize Izaita, diretora-presidente do Procon Estadual, explicou que a elaboração do aplicativo está em andamento e o lançamento está previsto para o dia 15 de março do ano que vem, quando é comemorado o Dia Mundial do Consumidor.
“O consumidor, em qualquer local, vai denunciar situações como a publicidade enganosa, a cobrança indevida e acréscimo de algum valor. Naquele momento que ele é vítima de uma relação de consumo desigual, ele vai captar uma imagem e enviar para os órgãos de defesa do consumidor, em primeiro momento o Procon Estadual”, explicou a representante do Procon.
BANCOS
Em relações às atuais demandas atendidas pelo Procon capixaba, os bancos são as instituições que mais receberam reclamações até o início do mês de setembro - foram mais de 3.600 queixas. O segundo lugar é ocupado pelas financeiras. Denize Izaita explica que isso acontece por conta da grande quantidade de pessoas que reclamam de juros abusivos.
"A principal demanda do consumidor em relação às financeiras e bancos são as altas taxas de juros. Embora isso não seja considerado ilegal, é muito difícil de ser suportado. Os consumidores vêm ao Procon para negociar suas dívidas", explicou Denize Izaita.
Até o momento as empresas de telefonia móvel ocupam o terceiro lugar no ranking de reclamações recebidas. O setor foi o campeão de queixas nos últimos nove anos. A diretora-presidente do Procon afirmou que a maior parte das reclamações contra empresas de telefonia acontecem por causa de supostas cobranças indevidas.
Entre os dias 24 e 28 de outubro o Procon do Espírito Santo vai realizar um novo mutirão para a negociação de dívidas. O evento vai acontecer em uma faculdade, no bairro Campo Grande, em Cariacica.

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