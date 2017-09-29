Construtora aumenta calçada e gera polêmica na Enseada do Suá

Alargamento de calçada gera polêmica na Enseada do Suá Crédito: Caíque Verli

Uma mudança em uma calçada na Enseada do Suá criou polêmica entre moradores e motoristas que passam pela região. A construtora de um empreendimento novo aumentou o espaço da calçada, reduzindo o tamanho de uma das faixas da rua José Alexandre Buaiz, próximo do acesso a Terceira Ponte, em Vitória.

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Motoristas reclamam que a rua, que já era pequena, ficou ainda mais apertada com o edifício, que terá apartamentos e lojas comerciais.

O servidor público Renato Novaes alerta que essa mudança, feita recentemente pela construtora, vai prejudicar ainda mais o trânsito da região quando a obra for inaugurada e questiona se a empresa tem autorização da Prefeitura para alargar a calçada.

"Houve uma intervenção na calçada devido a esse empreendimento novo. Em vez deles facilitarem a mobilidade, aumentaram o espaçamento do terreno e diminuíram a rua. A gente que passa na rua ali de carro, notou que ficou mais apertado ainda", reclama.

Já a psicóloga Patrícia Reis não vê problema na obra porque aumentou o espaço para o pedestre e a rua continua com duas faixas.

"Não vi prejuízo para os carros. O trânsito está fluindo da mesma forma. Já não era um trânsito bom aqui antes, mas não era por causa do empreendimento. Não vi prejuízo não" opinou ela.

A secretária de Desenvolvimento da Cidade Vitória, Lenise Loureiro, esclareceu que a obra está regular.

"Essa obra foi aprovada, tanto o projeto quanto a execução. Estamos acompanhando com os nossos fiscais e está realmente com a largura correta", afirmou.