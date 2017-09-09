Construções históricas contam momentos importantes da cidade

A capital capixaba nasceu onde é conhecida a Cidade Alta, no Centro de Vitória. O local é o primeiro a registrar a ocupação urbana da cidade, de acordo com historiadores. Construções históricas em Cidade Alta e em outras localidades da cidade ajudam a contar passagens históricas da cidade, relacionadas à cultura, religiosidade e até aos confrontos bélicos contra invasores europeus. Ouça com a sexta reportagem da série em comemoração aos 466 anos de Vitória.
ESPECIAL 06 - Daniel Marçal - Construções históricas da nossa Capital - 7.24s - 08-09-17 (2)