O Governo do Estado vai investir R$ 36 milhões em obras de 31 escolas. O recurso será usado para realizar reforma e ampliação de alguns prédios e também construção de novas unidades. A expectativa é que os trabalhos estejam concluídos até o fim do primeiro semestre de 2018, segundo o secretário interino de Educação Carlos Eduardo Zucoloto.

O investimento será aplicado na construção de doze novas escolas. Além disso, seis terão suas obras retomadas e 13 que estão com obras em andamento terão a continuidade garantida.

Your browser does not support the audio element. Construções e reformas vão envolver 31 escolas no Estado

Segundo o secretário estadual interino de Educação, Carlos Eduardo Zucoloto, a Secretaria de Educação (Sedu) já planeja o anúncio de mais investimentos como o divulgado nesta sexta. “Essa já é uma garantia de continuidade e de início, mas existe, sim, previsão de iniciar novas intervenções ainda no exercício de 2017”, disse.

Além desse investimento, o Estado deve aplicar R$ 20 milhões em obras de pequeno porte, como pinturas e troca de pisos e mais R$ 15 milhões em pequenos reparos, como troca de lâmpadas e conserto de equipamentos. Esses recursos serão aplicados ao longo deste ano.

Promoções na Sedu

Ainda na área da Educação, o governo autorizou a promoção de 3,2 mil educadores da rede estadual. O Decreto com a lista de nomes dos servidores beneficiados foi publicado no Diário Oficial do Estado, desta sexta-feira (10).

A concessão da promoção é realizada a cada dois anos. Os 3.199 servidores contemplados fazem parte do grupo que integra o biênio 2014/2016, com efeitos financeiros retroativos a 1º de novembro de 2016.