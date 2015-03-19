Conselho Tutelar fecha as portas em Vitória por tempo indeterminado

O Conselho Tutelar de Vitória que presta atendimento na Região de Maruípe está fechado por tempo indeterminado. A decisão foi tomada pelos conselheiros do local nesta quarta-feira (18). Eles reivindicam melhorias na estrutura física da unidade. Para eles, a conselho, localizado na Avenida Leitão da Silva, não apresenta condições de trabalho. Um cartaz na porta da unidade informa sobre a situação. Prefeitura de Vitória garante que o órgão vai mudar de endereço ainda neste mês.O imóvel possui sete cômodos e é alugado pela prefeitura. O endereço aparenta abandono. É quase impossível reconhecer que funciona um conselho tutelar para quem passa pelo local: a placa de identificação está totalmente apagada. Um aviso em caneta azul informa ao cidadão que a campainha não funciona. O mato da área externa está alto. Na recepção, as cadeiras estão rasgadas e o ventilador instalado não dá conta de amenizar o calor.

Your browser does not support the audio element. Conselho Tutelar de Maruípe fecha as portas por tempo indeterminado

A televisão que servia à recepção está quebrada há meses e ainda não foi substituída. Há problemas como falta de energia. Em um dos cômodos já ocorreram dois curto-circuitos. Ventiladores e lâmpadas não foram substituídos. Ainda é possível ver as marcas dos curto-circuitos, deixadas pela fumaça. Com a fiação antiga da casa, os funcionários têm receios quanto a possibilidade de incêndio, segundo a conselheira Adriana Monteiro. "Nós estamos em alerta para sair do local em caso de fogo ou fumaça. Mas, por enquanto, nós temos que continuar aqui para dar continuidade aos trabalhos", afirmou.

Ventilação

As salas onde ocorrem os atendimentos ao público quase não têm ventilação. Apenas uma delas possui janelas e outra um ventilador. Há uma delas com ar condicionado quebrado. O excesso de calor insuportável incomoda até mesmo os cidadãos que procuram o conselho.

"Nós trabalhamos com a situação do risco. A gente tem que fechar a porta em um local onde não tem ventilação, com um calor extremo. As pessoas questionam a gente. Se sentem incomodadas. Falam que o espaço não é bom. E você entra numa situação de não saber como poder atender, porque até você fica constrangido Quando o cidadão chega em um lugar público, ele tem que ser bem atendido. Tem que chegar em um local onde tem uma cadeira decente, tem que ser muito bem atendido. Ele já chega aqui fragilizado", observa.

A conselheira Adriana explicou que as orientações acontecem a portas fechadas, porque o conteúdo das conversas é sigiloso. No local, chama atenção as pilhas de processo arquivados em pastas e sem um armário adequado para armazenamento. Colocados em um canto do imóvel, os processos são um retrato fiel caos do órgão, na avaliação dos conselheiros. Espaços comuns, como banheiros e a cozinha também estão em estado precário. Alguns relatos dão conta da presença de ratos dentro do conselho.

Mudança de endereço

Os problemas são antigos, segundo Adriana Monteiro, mas se tornaram mais críticos no final de 2014. Ela informou que há uma conversa para levar o conselho para a Casa do Cidadão, mas que a mudança precisa ser debatida, já que o local de instalação sofre com alagamentos em dias de chuva devido à problemas no teto.

Enquanto o impasse continua, apenas alguns atendimentos são prestados, como os chamados telefônicos e de urgência e emergência, em casos envolvendo agressão, abuso sexual e abandono de menores.

Promessa

A Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável administrativa pelo local, informou que o conselho de Maruípe mudará de endereço, ainda este mês. Ele irá para o Centro Integrado de Cidadania de Vitória (CIC), popularmente conhecido como Casa do Cidadão. A mudança está prevista para a próxima semana.

No novo endereço, a expectativa é que o conselho vai ocupar o espaço físico anteriormente destinado à Defensoria Pública. De acordo com a secretaria, o espaço está adaptado para o atendimento de qualidade ao público, inclusive com acessibilidade para os que têm deficiência ou mobilidade reduzida.