Uma proposta polêmica deve tramitar nos próximos dias na Câmara de Vitória. O Conselho Popular de Vitória, que representa as associações de moradores da cidade, busca apoio para protocolar um projeto para aumentar o número de vereadores de 15 para 23. A proposta, quando protocolada, será debatida pela Casa, de acordo com o presidente da Câmara, o vereador Namy Chequer (PC do B). A ONG Transparência Capixaba criticou a proposta.

Your browser does not support the audio element. Conselho quer aumentar número de vereadores em Vitória

Atualmente, cada vereador da capital possui verba de gabinete de R$ 34 mil para custear os servidores. Os parlamentares possuem salário de R$ 8,7 mil. Caso haja a criação de oito novas vagas, haveria um impacto de cerca de R$ 330 mil mensais aos cofres públicos. No entanto, o autor da proposta, o presidente do Conselho Popular, Robson da Costa, garante que o intuito é aumentar o número de vereadores, mas reduzir a verba de gabinete e o número de assessores para não causar mais gastos.

“Entendemos que a representatividade tem que aumentar e, por isso, aumentar o número de vereadores para 23, mas com redução de assessores. Não que os assessores não sejam importantes, mas dá para trabalhar com menos. A proposta não é para eu ou outros líderes terem mais chances de se elegerem e sim para aumentar a representatividade”, alegou.

O presidente da Casa, Namy Chequer, diz que a proposta precisa ser debatida e só seria aprovada se realmente não causar mais impactos financeiros. Para Namy, é preciso implantar este debate na Câmara.

“As vezes eu penso que 15 vereadores é um bom número. Por apoiar o governo, entendo que para ter a maioria da Casa é mais fácil. Por outro lado, acredito que com mais vereadores a cidade aumenta a fiscalização do Executivo e recolhe mais demandas da população. Precisamos debater essa questão, porque tem o lado positivo e o lado negativo dela”, explicou.

Para o secretário de Comunicação da ONG Transparência Capixaba, se é possível reduzir os gastos com gabinete, não faz sentido aumentar o número de vereadores para isso. “Se é possível reduzir os gastos de gabinete, porque fazer isso com aumento de vagas? Estamos em um momento de crise e é preciso cortes nos gastos públicos”, opinou.