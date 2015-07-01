Conselho pode limitar visitas diárias ao Morro do Moreno

O Morro do Moreno, tradicional ponto turístico de Vila Velha, pode ganhar um conselho gestor que vai administrar a área e decidir, por exemplo, se haverá limite de visitantes diários em cada trilha. A ação é discutida entre a Prefeitura de Vila Velha e moradores da região por meio de audiências públicas.A criação de um conselho depende, primeiramente, da classificação ambiental do Morro do Moreno. A gestão municipal anterior encomendou um estudo que foi divulgado agora para os moradores. O diagnóstico aponta para a classificação da área em três tipos específicos. Há a possibilidade de classificar o morro como uma reserva particular, como um parque ou patrimônio natural.

Your browser does not support the audio element. Conselho pode limitar visitas no Morro do Moreno

Segundo o secretário de Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha, Jader Mutzig, o município pretende transformar o Morro do Moreno em patrimônio natural, que implica na criação de um conselho gestor, que seria formado também por moradores.

“O que o monumento natural vai inovar é com a criação de um conselho gestor com a participação de moradores do Morro do Moreno e do bairro vizinho, Praia da Costa. Haverá uma faixa também de proteção ambiental. Com isso, você pode regular por exemplo o número de visitantes por dia nas trilhas. Há trilhas que estão em áreas particulares.”, explicou à Rádio CBN Vitória.

Moradores querem mais debate

O vice-presidente da Associação de Moradores da Praia da Costa, Gilson Pacheco, informou que a criação de um conselho com participação popular seria o ideal, mas acredita que a medida ainda está muito no início e precisa ser melhor discutida com a população.