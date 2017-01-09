Conselho flagra ambulâncias sem enfermeiros em blitz na BR 101

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado (Coren-ES) flagrou 15 ambulâncias transportando pacientes sem enfermeiros ou com auxiliares e técnicos em blitz na BR 101 nesta segunda-feira (9). Unidades dos municípios do Norte do Estado que tinha destino hospitais da Grande Vitória eram o foco da operação. A ação é integrada à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e será realizada em outros pontos.

De acordo com o Coren-ES, pela lei 7.498/1986, os técnicos e auxiliares de enfermagem só podem exercer a profissão com a supervisão de um enfermeiro. Apesar disso, a portaria 2.048/2002 do Ministério da Saúde permite que o motorista de ambulância transporte pacientes apenas com auxiliar ou técnico em remoção de pacientes com risco e sem risco de vida entre hospitais, entretanto para o Coren-ES, há uma dupla interpretação e a lei deve ser seguida.

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Para o presidente do conselho, Wilson José Patrício, a falta de qualificação é prejudicial para os pacientes que são removidos e todo serviço de enfermagem deve ser acompanhado por um enfermeiro para casos graves ou de menor gravidade que possam evoluir ao longo do caminho. “É um grave problema, pois se acontecer qualquer intercorrência o paciente não terá a assistência adequada. Estamos fazendo essa operação depois de um grande período de conscientização”, explica.

A gerente de fiscalização do Coren-ES, Adriani Ribeiro, ressalta que a operação é em conjunto com a PRF, que também aborda motoristas, observando possíveis irregularidades nas ambulâncias e CNHs. Ela acrescenta que a ação vai acontecer em outros pontos de rodovias do Estado. “A gente iniciou no ano passado uma operação, mas não conseguimos avançar por dificuldades na fiscalização. Agora, com a PRF e Polícia Militar, vamos conseguir as informações que precisamos”, explica.

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