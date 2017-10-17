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POLÊMICA

Conselho de enfermagem relata problemas na saúde básica após liminar

A polêmica surgiu com uma decisão da Justiça em restringir algumas funções de enfermeiros

Publicado em 17 de Outubro de 2017 às 13:45

Publicado em 

17 out 2017 às 13:45
Uma liminar da Justiça Federal que restringiu a atuação de enfermeiros em qualquer unidade de saúde ou hospitais do país já está causando reflexos no Estado. Essa é a percepção do Conselho Regional de Enfermagem do Estado (Coren-ES), que afirma estar recebendo reclamações de profissionais da área no Estado. 
Os enfermeiros agora não podem mais prescrever exames laboratoriais e complementares, como era feito há 20 anos. Hoje existem quase 2 mil profissionais atuando no Estado. 
A liminar suspendeu a portaria 2.488 do Ministério da Saúde que fala especificamente sobre a parte "que permite a requisição de exames por enfermeiro”, segundo a própria decisão do juiz da 20ª Vara da Justiça Federal de Brasília, Renato Borelli.
O presidente do Coren-ES, Wilton José Patrício, exemplifica alguns programas que já estão sendo prejudicados. Segundo ele, secretários de saúde da Grande Vitória e do interior do Estado têm relatado alguns problemas na administração do público que antes era atendido por enfermeiros. 
“O enfermeiro é o pilar de sustentação de muitos programas da atenção básica. Agora, muitos desses atendimentos estão prejudicados, como o atendimento pré-natal, onde precisamos fazer a requisição de exames e o combate à Infecções Sexualmente Transmissíveis, como a Sífilis, especialmente”, exemplificou.
A decisão, que surgiu após uma ação ajuizada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), gerou muita polêmica entre os profissionais e já é colocada em prática no Espírito Santo, segundo o presidente do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-ES), que orientou todos os profissionais.
A preocupação principal por parte dos enfermeiros é com a atenção básica, em unidades de saúde. A decisão cita prescrição de remédios feitas por esses profissionais, mas não fala sobre proibição. Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), Carlos Magno Pretti Delapicola, a prática pode continuar, desde que com uma primeira prescrição feita por médicos, repetindo tratamentos e análises laboratoriais.
Segundo Delapicola, as resoluções do Cofen e a portaria do Ministério da Saúde, passavam por cima da legislação, como a Lei do Ato Médico, de 2013, e a lei que regula as atividades do profissional de enfermagem, de 1986.
“O médico faz a prescrição inicial para o hipertenso e para o diabético. Depois esse paciente é acompanhando posteriormente em consultas de enfermagem, que avalia se é necessário alterar a médico. Ele volta ao médico, então, se preciso. O enfermeiro faz a validação”, disse.
O presidente do conselho admite que é possível que haja uma maior movimentação em unidades de saúde no início, com a liminar, mas que não se dá pela decisão em si, mas pelo déficit de profissionais na atenção básica no Brasil.

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