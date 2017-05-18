Conselho conclui revisão da minuta de lei do PDU de Vitória

A secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, destacou que as pessoas poderão fazer suas considerações sobre o texto da lei por 20 dias após a publicação. Ela também ressaltou que as propostas de emendas pertinentes à legislação serão levadas para o Encontro da Cidade, previsto para o final de junho, quando serão apreciadas pelos delegados eleitos nas comunidades e indicados pelo poder público e entidades da sociedade civil.