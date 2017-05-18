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Conselho conclui revisão da minuta de lei do PDU de Vitória

Publicado em 18 de Maio de 2017 às 19:42

Publicado em 

18 mai 2017 às 19:42
O Conselho Municipal do Plano Diretor Urbano de Vitória concluiu, na tarde desta quarta-feira (17), os trabalhos de revisão da minuta do novo PDU da capital capixaba. Até o final deste mês, a minuta deverá estar disponível no portal da Prefeitura de Vitória e no site minhavitoriapdu.com.br. Até lá, técnicos do município farão a formatação de textos, mapas e tabelas para a divulgação, juntamente com informações de todo o processo da revisão, além de estudos, documentos e análises que subsidiaram a minuta.
A secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, destacou que as pessoas poderão fazer suas considerações sobre o texto da lei por 20 dias após a publicação. Ela também ressaltou que as propostas de emendas pertinentes à legislação serão levadas para o Encontro da Cidade, previsto para o final de junho, quando serão apreciadas pelos delegados eleitos nas comunidades e indicados pelo poder público e entidades da sociedade civil.
Posteriormente, a minuta com as modificações será enviada à Câmara de Vereadores para votação. O novo PDU começa a valer após ser sancionado pelo prefeito.

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