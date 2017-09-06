Conselho aprova acordo com alunos de medicina sobre foto polêmica

Recentemente, uma foto de estudantes do curso de medicina da UVV divulgada nas redes sociais causou polêmica. O presidente do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES), Carlos Magno Pretti Dalapicola, avaliou como um “bom exemplo” o acordo firmado entre a universidade e os formandos que divulgaram a foto de cunho ofensivo para as mulheres, em que estavam com as calças abaixadas e fazendo um sinal que remetia ao órgão genital feminino. Na legenda da postagem os alunos utilizaram a hashtag #PintosNervosos.

A universidade informou a CBN que os alunos terão que realizar trabalhos sociais em prol de causas relacionadas às mulheres. Para o presidente do CRM-ES, a medida se torna um exemplo para os estudantes de medicina de diversas instituições e também para as faculdades brasileiras.

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“Se é satisfatório, a gente vai ver na evolução do comportamento deles. Eu acredito que a posição que o conselho tomou na época e que a faculdade está tomando em relação a esses alunos agora vai servir de exemplo não só para a universidade, mas para toda faculdade de medicina do Brasil”, disse.

A estudante de medicina da UVV, Livia Lima Gorza, de 21 anos, disse que a universidade tem cobrado uma postura ética dos alunos depois do episódio da foto. Ele pensa que a solução dada para o problema foi leve, mas é suficiente. “O acordo feito com eles é uma medida cabível, apesar de branda para a dimensão que esse problema tomou para o nosso curso. Isso trouxe uma imagem muito ruim. A gente chegava nas unidades de saúde, onde estagiamos, e as pessoas já 'torciam o nariz'. Então, apesar de branda, eu acho que foi suficiente, porque eles estão cobrando bastante essa questão ética da gente que é estudante”, disse.