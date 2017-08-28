Um conselheiro tutelar de Vitória, de 40 anos, foi indiciado pelo crime de assédio sexual contra um estagiário de 16 anos. Os assédios acontecerem nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, mas por medo de perder o emprego, o adolescente só denunciou o caso para a polícia em junho.

Your browser does not support the audio element. Conselheiro tutelar é acusado de assédio sexual contra estagiário

Segundo informações do delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), no Carnaval deste ano, um mês depois que o estudante começou a estagiar no local, o conselheiro chamou o adolescente para passar o fim de semana na casa dele, em Praia Grande, Fundão. Para que o adolescente aceitasse o convite, ele disse que vários colegas de trabalho também iriam. Porém, ao chegar na casa de praia, não havia ninguém do Conselho Tutelar, apenas amigos desconhecidos do acusado.

De acordo com o delegado, o adolescente contou que durante à noite o conselheiro tentou abusar dele, mas o estagiário conseguiu fugir das tentativas. “Eles ingeriram bebida alcoólica durante o dia e, à noite, assim que o jovem foi dormir, o conselheiro invadiu o quarto e teria tentado manter relação sexual com a vítima”, disse.

Com a negativa do garoto, o conselheiro passou a denegri-lo em grupos de WhatsApp dos colegas de trabalho e pedia que ele fosse demitido. Somente em julho, quando o conselheiro entrou de férias, o adolescente disse o que tinha acontecido para uma psicóloga. Ele afirmou que não tinha contado nada antes por medo de perder o estágio.

“Ele é de uma família bastante humilde, então, aquela remuneração, aquela bolsa estudantil fazia a diferença. Ele usava a remuneração para o sustento da família, para auxiliar a mãe. Por isso, ele tinha bastante receio de trazer o caso ao conhecimento da polícia e perder a remuneração que auxiliava na compra de alimentos da família

O conselheiro foi ouvido pelo delegado e negou as acusações. Ele vai responder pelo crime de assédio sexual. A Delegacia de Fundão vai investigar a denúncia do suposto crime de estupro de vulnerável e se o suspeito ofereceu bebida alcoólica para o menor.