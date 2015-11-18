Conheça as mudanças no projeto sobre áreas de marinha que tramita no Congresso

O futuro de quem é dono de um imóvel em terreno de marinha está agora nas mãos do Congresso. Começa a ser votado nesta semana o relatório da medida provisória que permite a União vender essas áreas ou integralizá-las em cotas de fundos de investimentos. A negociação é uma das alternativas do governo federal para aliviar as contas públicas e reduzir o déficit fiscal. Somente no Espírito Santo a arrecadação pode chegar a pelo menos R$ 12 bilhões.

O texto que chega à Câmara Federal já passou por uma comissão mista composta por senadores e deputados e traz mudanças em relação às propostas originais. O relatório mantém a comercialização dos imóveis, mas “alivia” as taxas cobradas de donos de áreas em regime de ocupação e ainda cria um novo cálculo para o laudêmio.

Essa diminuição das alíquotas, aliás, chegou a fazer parte de um projeto de lei elaborado pelo governo federal e aprovado pelo Poder Legislativo. Porém, a conquista acabou sendo vetada pela própria Presidência em decorrência das crises econômica e fiscal.

Na nova tentativa de beneficiar os moradores de áreas da União, a taxa de ocupação baixa de 5% para 2% – apenas para quem foi inscrito após 1988. A maior economia virá da revisão do cálculo do laudêmio, cobrado durante a venda de um imóvel. Hoje, o governo tarifa a operação em 5% do valor, levando em consideração as benfeitorias realizadas na área.

A ideia é aplicar o percentual apenas no preço do terreno, o que diminuirá os custos ao comprador. “É uma conquista porque a benfeitoria representa quase 70% do que é cobrado de laudêmio”, observa o deputado federal Lelo Coimbra, relator da MP 691/2015 na comissão mista, formada por deputados e senadores.