Congestionamentos próximo a Shopping de Cariacica geram reclamações

Pista lateral da BR-262 em frente ao shopping: motoristas reclamam de congestionamentos Crédito: José Carlos Schaeffer

Moradores e motoristas que passam pelo bairro São Francisco, em Cariacica, reclamam dos constantes congestionamentos que estão se formando em frente a um shopping da região, principalmente para quem segue no sentido Vitória. O motivo alegado é a retirada de um antigo retorno na pista central, somado ao aumento no fluxo de veículos com a criação do shopping e supermercados, e o acesso a recém inaugurada rodovia Leste-Oeste, que também é feito pela via marginal logo após o retorno no viaduto da BR-262.

Your browser does not support the audio element. Congestionamento próximo a Shopping de Cariacica geram reclamações

O retorno que existia próximo a Viação Águia Branca foi retirado há alguns anos. Segundo moradores e motoristas que trafegam pela região, isso afetou o trânsito próximo ao shopping, já que o novo retorno é feito por baixo do viaduto da BR 262 com a Rodovia do Contorno, e obriga os veículos a voltarem pela via marginal. Com a recente inauguração da Rodovia Leste-Oeste, que também é acessada por este trecho, o fluxo de veículos aumentou ainda mais e os congestionamentos se tornaram frequentes no local.

Acesso para a Rua Palestina: trecho é caminho para a recém-inaugurada Rodovia Leste-Oeste e tem provocado aumento no fluxo de veículos pesados. Crédito: José Carlos Schaeffer

A dona de casa Soraya Cesconetto, 41, que mora na região, afirmou que após a retirada do antigo retorno, ainda antes do viaduto, ônibus, carretas e demais veículos estão sobrecarregando a via. Segundo ela, uma passarela melhoraria o fluxo, já que removeria os semáforos da região.

“O retorno ficou todo em frente ao Banestes do Ceasa, com isso, tem aquelas carretas, ônibus, que querem pegar a Leste-Oeste ou fazer o retorno para Vitória, aí junta todo o movimento da Leste-Oeste, terminal de Campo Grande, Faça-fácil, e a via lateral no sentido Viana x Vitória fica toda congestionada. O ideal seria uma passarela para tirar o sinal de trânsito e ter mais fluidez, principalmente para os carros pesados que vão pegar a Leste-Oeste”, disse.

A dona de casa Soraya Cesconetto mora próximo ao shopping e reclama dos constantes congestionamentos. Crédito: José Carlos Schaeffer

O taxista Manoel de Oliveira, 65, que trabalha próximo ao shopping, afirma que a abertura da Leste-Oeste aumentou ainda mais os congestionamentos na via marginal e acredita que a tendência é piorar.

“O que tumultua e provoca mais a situação é quem vai usar a Leste-oeste, e a tendência é só aumentar o fluxo aqui. No horário de pico, que tem um maior movimento, os ônibus e carros particulares que fazem o retorno para pegar a Leste-Oeste aumentam muito o número de veículos e isso atrapalha o trânsito”, explicou.

O taxista Manoel de Oliveira afirma que a abertura da Leste-Oeste aumentou ainda mais os congestionamentos na via marginal. Crédito: José Carlos Schaeffer