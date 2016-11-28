Devido a paralisação dos rodoviários na manhã desta segunda-feira (28), houve confusão no Terminal de Campo Grande, em Cariacica. Após o Sindicato dos Rodoviários (sindirodoviários) determinar que os ônibus voltassem a circular, usuários do Sistema Transcol se indignaram com o número de coletivos disponíveis para atender toda a demanda suprimida e impediram a saída dos veículos do terminal.

Os passageiros foram para pista e fizeram uma barreira em frente aos ônibus. Eles queriam que mais veículos fossem colocados à disposição dos usuários. A Polícia Militar foi chamada para controlar a situação e usou spray de pimenta para dispersar uma multidão. Duas pessoas passaram mal e precisaram ser socorridos e foram levados para o hospital pela própria polícia.

Your browser does not support the audio element. Confusão, polícia em terminal e spray de pimenta marcam paralisação de rodoviários

Um passageiro que aguardava ônibus para seguir para o trabalho também foi atingido e se disse indignado com a situação. “O pessoal estava protestando, os policiais acharam ruim e foram lançando spray de pimenta em todo mundo”, reclamou.