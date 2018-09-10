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Terceira Ponte

Confusão na Terceira Ponte após motoristas tentarem furar bloqueio

Para conter os motoristas, policiais tiveram que lançar bombas de efeito moral

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 20:32

Publicado em 

10 set 2018 às 20:32
Trânsito congestionado na Praça do Pedágio por conta da interdição na Terceira Ponte Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Após cinco horas de interdição da Terceira Ponte, motoristas impacientes tentaram furar o bloqueio na praça de pedágio, em Vitória, e foram contidos após a polícia lançar bombas de efeito moral. Após a atuação policial, por volta das 20h30, os motoristas recuaram e voltaram a respeitar o bloqueio. 
Às 21h10, a Terceira Ponte permanecia totalmente interditada.
> VÍDEO | Impacientes, motoristas fazem buzinaço
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou mais cedo que havia feito reforço da Força Tática na região do pedágio.
FOTOJORNALISMO | Terceira Ponte interditada e o caos

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