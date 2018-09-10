Confusão na Terceira Ponte após motoristas tentarem furar bloqueio

Após cinco horas de interdição da Terceira Ponte, motoristas impacientes tentaram furar o bloqueio na praça de pedágio, em Vitória, e foram contidos após a polícia lançar bombas de efeito moral. Após a atuação policial, por volta das 20h30, os motoristas recuaram e voltaram a respeitar o bloqueio.
Às 21h10, a Terceira Ponte permanecia totalmente interditada.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou mais cedo que havia feito reforço da Força Tática na região do pedágio.