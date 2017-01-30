A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) confirmou mais uma morte por febre amarela no Espírito Santo. Trata-se de um homem de Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. O caso é o primeiro confirmado pela Sesa, mas o segundo do Estado, já que um outro homem de Ibatiba, o pedreiro Albenes da Siva Azevedo, de 33 anos, morreu em Manhuaçu, em Minas Gerais, com o hospital confirmando a morte pela doença.

Subiu também o número de casos confirmados de febre amarela. Agora são cinco no total, sendo três moradores de Ibatiba, um de Baixo Guandu e um de Conceição do Castelo. Desses, três receberam alta e um está internado em estado de saúde estável, além do óbito confirmado. Aumentou ainda o número de mortes suspeitas: também são cinco, sendo dois de Ibatiba, um de Pancas, um de Itarana e um de Irupi.

Your browser does not support the audio element. Confirmada segunda morte de capixaba por febre amarela

O secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, explica que uma sala de situação já está em funcionamento, integrando as equipes técnicas que estão trabalhando contra a proliferação da febre amarela. “Nós criamos uma sala de situação para monitorar os casos em todo o Estado. Reúne todos os técnicos no mesmo ambiente, para poder a informação fluir e a gente tomar decisão de forma mais rápida”, explica.

Segundo o secretário, 700 mil vacinas devem chegar ao Espírito Santo nesta terça-feira (30). Outras 300 mil doses chegarão até sexta-feira (3), completando um milhão. A vacinação cautelar acontece em 60 municípios a partir desta semana, sendo dois na Grande Vitória (Viana e Fundão). A orientação é que as cidades vacinem primeiramente moradores da área rural e, depois, das cidades. Ibatiba, o município mais afetado pela doença, tem 85% da população vacinada.