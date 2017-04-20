Confira o que funciona no feriadão de Tiradentes e da padroeira do ES

Após o feriadão de Semana Santa, batem à porta os feriados de Tiradentes (21 de abril) e o Dia de Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Espírito Santo (que neste ano cai em 24 de abril). Por conta das datas, alguns estabelecimentos vão funcionar em horários especiais.
Supermercados
Os supermercados da Grande Vitória, por exemplo, estão autorizados a abrir das 8 h às 18 h, no entanto, a abertura ficará a critério de cada estabelecimento, segundo explicou a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps). Nós separamos uma lista com os horários e as lojas das maiores redes de supermercados da Grande Vitória que abrirão as portas nesses dias.
Lazer
Os shoppings vão abrir as portas nos dois feriados.
Confira a lista
Shoppings
Shopping Boulevard
21/04 - Sexta-feira
Lojas e quiosques: 13h às 21 horas
Cinema: horário normal
Alimentação e lazer: 11h às 22 horas
22/04 - Sábado
Lojas e quiosques: horário normal
Cinema: horário normal
Alimentação e lazer: horário normal
23/04 - Domingo
Lojas e quiosques: horário normal
Cinema: horário normal
Alimentação e lazer: horário normal
24/04 - Segunda-feira
Lojas e quiosques: 13h às 21 horas
Cinema: horário normal
Alimentação e lazer: 11h às 22 horas
Shopping Norte Sul
21/04 - Sexta-feira
Lojas: Facultativa das 10h às 15 horas; Obrigatória das 15h às 21 horas
Cinema: horário normal
Praça de alimentação e quiosques: 11h às 21 horas
22/04 - Sábado
Lojas: horário normal
Cinema: horário normal
Praça de alimentação e quiosques: horário normal
23/04 - Domingo
Lojas: horário normal
Cinema: horário normal
Praça de alimentação e quiosques: horário normal
24/04 - Segunda-feira
Lojas: Facultativa das 10h às 15 horas; Obrigatória das 15h às 21 horas
Cinema: horário normal
Praça de alimentação e quiosques: 11h às 21 horas
Shopping Moxuara
21/04 - Sexta-feira
Lojas: 13h às 21 horas
Praça de alimentação, lazer e cinema: 11h às 22 horas
22/04 - Sábado
Lojas: horário normal
Praça de alimentação, lazer e cinema: horário normal
23/04 - Domingo
Lojas: horário normal
Praça de alimentação, lazer e cinema: horário normal
24/04 - Segunda-feira
Lojas: 13h às 21 horas
Praça de alimentação, lazer e cinema: 11h às 22 horas
Shopping Montserrat
21/04 - Sexta-feira
Lojas e stands: 11h às 21 horas
Praça de alimentação e lazer 11h às 22 horas
22/04 - Sábado
Lojas: horário normal
Praça de alimentação e lazer: horário normal
23/04 - Domingo
Lojas: horário normal
Praça de alimentação e lazer: horário normal
24/04 - Segunda-feira
Lojas: horário normal
Praça de alimentação e lazer: horário normal
Shopping Mestre Álvaro
21/04 - Sexta-feira
Lojas e stands: 11h às 21 horas
Praça de alimentação e lazer 11h às 22 horas
22/04 - Sábado
Lojas: horário normal
Praça de alimentação e lazer: horário normal
23/04 - Domingo
Lojas: horário normal
Praça de alimentação e lazer: horário normal
24/04 - Segunda-feira
Lojas: horário normal
Praça de alimentação e lazer: horário normal
Shopping Praia da Costa
21/04 - Sexta-feira
Lojas: 13h às 21 horas
Praça de alimentação, lazer e cinema: 11h às 22 horas
22/04 - Sábado
Lojas: horário normal
Praça de alimentação, lazer e cinema: horário normal
23/04 - Domingo
Lojas: horário normal
Praça de alimentação, lazer e cinema: horário normal
24/04 - Segunda-feira
Lojas: 13h às 21 horas
Praça de alimentação, lazer e cinema: 11h às 22 horas
Shopping Vitória
21/04 - Sexta-feira
Lojas e stands: 15h às 21 horas
Praça de alimentação e lazer: 11h às 22 horas
Cinemas: horário normal
22/04 - Sábado
Lojas e stands: horário normal
Praça de alimentação e lazer: horário normal
Cinemas: horário normal
23/04 - Domingo
Lojas e stands: horário normal
Praça de alimentação e lazer: horário normal
Cinemas: horário normal
24/04 - Segunda-feira
Lojas e stands: 15h às 21 horas
Praça de alimentação e lazer: 11h às 22 horas
Cinemas: horário normal
Supermercados
Supermercado EPA
Sexta-feira: não definido
Sábado: horário normal
Domingo: fechado
Segunda-feira: não definido
Supermercado Schowambach
Sexta-feira: não definido
Sábado: horário normal
Domingo: fechado
Segunda-feira: não definido
OK Superatacado
Sexta-feira: 8h às 18h
Hipermercado: 9h às 20 horas
Sábado: horário normal
Domingo: fechado
Segunda-feira: 8h às 18 horas
Hipermercado: 9h às 20 horas
Carrefour
Sexta-feira: 10h às 21 horas
Sábado: horário normal
Domingo: fechado
Segunda-feira: 10h às 21 horas
Supermercado Extrabom
Sexta-feira: 8h às 18 horas
Sábado: horário normal
Domingo: fechado
Segunda-feira: 8h às 18 horas
Supermercado Carone
Na sexta e na segunda, as unidades de Vila Velha e Vitória abrem das 8h às 18h. O horário nas unidades de Cariacica e Serra ainda não foram definidos, mas há a possibilidade que abram normalmente, das 8h às 22h. O supermercado vai comunicar a imprensa assim que os horários forem definidos nestas unidades.
Sábado: horário normal
Domingo: fechado
Bancos
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não terá atendimento nas agências bancárias no feriado nacional de Tiradentes.
Segundo Associação dos Representantes de Banco do Espírito Santo (Arbes), na segunda-feira (24), os bancos não vão abrir somente nos municípios que decretaram feriado municipal.
Prefeituras
Nas prefeituras Somente os serviços essenciais estarão funcionando durante o feriado de Tiradentes.
Emprego
Quem está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho ou recolocação profissional deve se atentar ao funcionamento das agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) neste feriado. Não haverá expediente, nesta sexta-feira (21), em nenhuma agência do Sine vinculado ao Governo do Estado, em virtude do feriado nacional de Tiradentes. Na segunda feira abrem as as agências de Aracruz, Anchieta, Linhares, Barra de São Francisco e São Mateus. As unidades de Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim retornam com seu expediente na terça-feira (25), pois na segunda-feira (24) estarão fechadas em virtude das comemorações municipais do dia de Nossa Senhora da Penha. Já em Nova Venécia não haverá expediente no dia 25, devido ao feriado municipal do dia de São Marcos.
Saúde
Os serviços da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) – que funcionam por agendamento – não farão atendimento ao público, nesta sexta-feira (21), feriado nacional de Tiradentes. São eles: os Centros Regionais de Especialidades (CREs), localizados em Cariacica, Colatina, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim; as unidades da Farmácia Cidadã Estadual, em Cariacica, Vila Velha, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Linhares, Venda Nova do Imigrante, Nova Venécia e Vitória; e o Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha.
Festa da Penha
Já na segunda-feira (24), a população deve ficar atenta, pois nos municípios que decretam feriado em homenagem à Nossa Senhora da Penha, como Vila Velha, Vitória, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, os serviços de saúde estaduais que atendem por agendamento não funcionarão. Entre os serviços que não atenderão no dia 24 de abril estão as unidades da Farmácia Cidadã Estadual em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim, os CREs de Cariacica e de Cachoeiro de Itapemirim e o Crefes, que fica em Vila Velha.