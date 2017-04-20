Confira o que funciona no feriadão de Tiradentes e da padroeira do ES

Após o feriadão de Semana Santa, batem à porta os feriados de Tiradentes (21 de abril) e o Dia de Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Espírito Santo (que neste ano cai em 24 de abril). Por conta das datas, alguns estabelecimentos vão funcionar em horários especiais.

Supermercados

Os supermercados da Grande Vitória, por exemplo, estão autorizados a abrir das 8 h às 18 h, no entanto, a abertura ficará a critério de cada estabelecimento, segundo explicou a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps). Nós separamos uma lista com os horários e as lojas das maiores redes de supermercados da Grande Vitória que abrirão as portas nesses dias.

Lazer

Os shoppings vão abrir as portas nos dois feriados.

Confira a lista

Shoppings

Shopping Boulevard

21/04 - Sexta-feira

Lojas e quiosques: 13h às 21 horas

Cinema: horário normal

Alimentação e lazer: 11h às 22 horas

22/04 - Sábado

Lojas e quiosques: horário normal

Cinema: horário normal

Alimentação e lazer: horário normal

23/04 - Domingo

Lojas e quiosques: horário normal

Cinema: horário normal

Alimentação e lazer: horário normal

24/04 - Segunda-feira

Lojas e quiosques: 13h às 21 horas

Cinema: horário normal

Alimentação e lazer: 11h às 22 horas

Shopping Norte Sul

21/04 - Sexta-feira

Lojas: Facultativa das 10h às 15 horas; Obrigatória das 15h às 21 horas

Cinema: horário normal

Praça de alimentação e quiosques: 11h às 21 horas

22/04 - Sábado

Lojas: horário normal

Cinema: horário normal

Praça de alimentação e quiosques: horário normal

23/04 - Domingo

Lojas: horário normal

Cinema: horário normal

Praça de alimentação e quiosques: horário normal

24/04 - Segunda-feira

Lojas: Facultativa das 10h às 15 horas; Obrigatória das 15h às 21 horas

Cinema: horário normal

Praça de alimentação e quiosques: 11h às 21 horas

Shopping Moxuara

21/04 - Sexta-feira

Lojas: 13h às 21 horas

Praça de alimentação, lazer e cinema: 11h às 22 horas

22/04 - Sábado

Lojas: horário normal

Praça de alimentação, lazer e cinema: horário normal

23/04 - Domingo

Lojas: horário normal

Praça de alimentação, lazer e cinema: horário normal

24/04 - Segunda-feira

Lojas: 13h às 21 horas

Praça de alimentação, lazer e cinema: 11h às 22 horas

Shopping Montserrat

21/04 - Sexta-feira

Lojas e stands: 11h às 21 horas

Praça de alimentação e lazer 11h às 22 horas

22/04 - Sábado

Lojas: horário normal

Praça de alimentação e lazer: horário normal

23/04 - Domingo

Lojas: horário normal

Praça de alimentação e lazer: horário normal

24/04 - Segunda-feira

Lojas: horário normal

Praça de alimentação e lazer: horário normal

Shopping Mestre Álvaro

21/04 - Sexta-feira

Lojas e stands: 11h às 21 horas

Praça de alimentação e lazer 11h às 22 horas

22/04 - Sábado

Lojas: horário normal

Praça de alimentação e lazer: horário normal

23/04 - Domingo

Lojas: horário normal

Praça de alimentação e lazer: horário normal

24/04 - Segunda-feira

Lojas: horário normal

Praça de alimentação e lazer: horário normal

Shopping Praia da Costa

21/04 - Sexta-feira

Lojas: 13h às 21 horas

Praça de alimentação, lazer e cinema: 11h às 22 horas

22/04 - Sábado

Lojas: horário normal

Praça de alimentação, lazer e cinema: horário normal

23/04 - Domingo

Lojas: horário normal

Praça de alimentação, lazer e cinema: horário normal

24/04 - Segunda-feira

Lojas: 13h às 21 horas

Praça de alimentação, lazer e cinema: 11h às 22 horas

Shopping Vitória

21/04 - Sexta-feira

Lojas e stands: 15h às 21 horas

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22 horas

Cinemas: horário normal

22/04 - Sábado

Lojas e stands: horário normal

Praça de alimentação e lazer: horário normal

Cinemas: horário normal

23/04 - Domingo

Lojas e stands: horário normal

Praça de alimentação e lazer: horário normal

Cinemas: horário normal

24/04 - Segunda-feira

Lojas e stands: 15h às 21 horas

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22 horas

Cinemas: horário normal

Supermercados

Supermercado EPA

Sexta-feira: não definido

Sábado: horário normal

Domingo: fechado

Segunda-feira: não definido

Supermercado Schowambach

Sexta-feira: não definido

Sábado: horário normal

Domingo: fechado

Segunda-feira: não definido

OK Superatacado

Sexta-feira: 8h às 18h

Hipermercado: 9h às 20 horas

Sábado: horário normal

Domingo: fechado

Segunda-feira: 8h às 18 horas

Hipermercado: 9h às 20 horas

Carrefour

Sexta-feira: 10h às 21 horas

Sábado: horário normal

Domingo: fechado

Segunda-feira: 10h às 21 horas

Supermercado Extrabom

Sexta-feira: 8h às 18 horas

Sábado: horário normal

Domingo: fechado

Segunda-feira: 8h às 18 horas

Supermercado Carone

Na sexta e na segunda, as unidades de Vila Velha e Vitória abrem das 8h às 18h. O horário nas unidades de Cariacica e Serra ainda não foram definidos, mas há a possibilidade que abram normalmente, das 8h às 22h. O supermercado vai comunicar a imprensa assim que os horários forem definidos nestas unidades.

Sábado: horário normal

Domingo: fechado

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não terá atendimento nas agências bancárias no feriado nacional de Tiradentes.

Segundo Associação dos Representantes de Banco do Espírito Santo (Arbes), na segunda-feira (24), os bancos não vão abrir somente nos municípios que decretaram feriado municipal.

Prefeituras

Nas prefeituras Somente os serviços essenciais estarão funcionando durante o feriado de Tiradentes.

Emprego

Quem está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho ou recolocação profissional deve se atentar ao funcionamento das agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) neste feriado. Não haverá expediente, nesta sexta-feira (21), em nenhuma agência do Sine vinculado ao Governo do Estado, em virtude do feriado nacional de Tiradentes. Na segunda feira abrem as as agências de Aracruz, Anchieta, Linhares, Barra de São Francisco e São Mateus. As unidades de Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim retornam com seu expediente na terça-feira (25), pois na segunda-feira (24) estarão fechadas em virtude das comemorações municipais do dia de Nossa Senhora da Penha. Já em Nova Venécia não haverá expediente no dia 25, devido ao feriado municipal do dia de São Marcos.

Saúde

Os serviços da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) – que funcionam por agendamento – não farão atendimento ao público, nesta sexta-feira (21), feriado nacional de Tiradentes. São eles: os Centros Regionais de Especialidades (CREs), localizados em Cariacica, Colatina, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim; as unidades da Farmácia Cidadã Estadual, em Cariacica, Vila Velha, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Linhares, Venda Nova do Imigrante, Nova Venécia e Vitória; e o Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha.

Festa da Penha