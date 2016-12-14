Confira imagens do evento que encerrou as comemorações neste ano

Emoção, alegria e inteiração. Assim foi o encerramento das comemorações dos 20 anos da rádio CBN Vitória com a brilhante apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, sob a regência do maestro Helder Trefzger (confira a galeria de fotos abaixo).

Além de especial, a noite da última quarta-feira (7) marcou a história da rádio em relação à interação com os ouvintes, que lotaram o Palácio da Cultura Sônia Cabral para prestigiar a apresentação ao vivo do programa Clássicos CBN, que é realizado toda terça-feira, a partir das 16h.

Logo no início, o locutor Roliber Wanderson, a voz oficial dos 20 anos, destacou os pilares de trabalho da CBN, que tem como base reforçar o diálogo com os ouvintes e levar sempre conteúdos relevantes. Depois, foi a vez dos âncoras, Fernanda Queiroz e Fábio Botacin, fazerem um agradecimento pela contribuição diária de todos e pela presença nos eventos desse ano.

E ao ser convidado ao palco, o maestro Helder Trefzger foi muito aplaudido e fez questão de agradecer a oportunidade de poder falar de música clássica na rádio, levando informações sobre música de uma forma que todos possam entender e gostar. Antes da parte musical, ele apresentou todos os membros da orquestra com seus respectivos instrumentos, mostrando a importância de cada som e da união deles para o resultado final, que são os grandes clássicos.

E quando começaram a tocar foi uma emoção à parte e uma unanimidade entre os participantes, no qual o repertório incluía Carlos Gomes - O Guarani, Bizet – Carmen, Mozart - Eine Kleine Nachtmusik, Brahms - Danças Húngaras n° 1 e 5, Suppé - Cavalaria Ligeira e, também, canções de Natal - Stille Nacht e Jingle Bells.

E o evento teve muitos momentos surpreendentes, no qual o apresentador Fábio Botacin permaneceu no palco junto com o maestro, como se estivessem apresentando o programa, fortalecendo a interatividade e chamando a atenção para detalhes dos instrumentos e sobre as músicas. Numa determinada hora, o maestro o convidou para reger a orquestra, o que trouxe descontração para o evento.

Vale ressaltar que nas músicas de Natal, a plateia interagiu cantando as letras e aplaudindo de acordo com os ritmos das músicas. No final, os participantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas com os músicos e com o maestro.