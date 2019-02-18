Carro alegórico da Piedade sendo preparado para desfile Crédito: Patrícia Scalzer

As escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória trabalham em ritmo acelerado para que tudo fique pronto até o próximo sábado (23). Alas coreografadas, muitas cores e carros luxuosos são as apostas das escolas Mocidade Unida da Glória (Mug), Unidos da Piedade, Independente de Boa Vista e Imperatriz do Forte na busca do título de campeã 2019.

Your browser does not support the audio element. Confira a preparação das escolas de samba para entrar na avenida -

MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA

A Mug, atual campeã do Carnaval de Vitória, vai apostar no sorriso para conquistar nota 10 em todos os quesitos. A escola da Glória vai para a avenida com 19 alas, quatro alegorias, dois tripés e 1.600 componentes.

O carnavalesco Osvaldo Garcia conta que, quem estiver no Sambão do Povo na noite de sábado, já vai se surpreender com o desfile quando ver o 1º casal de mestre sala e porta-bandeira.

“O primeiro casal vem diferente de tudo que os casais trazem. Eles trazem dois personagens muito conhecidos. Esse ano estamos apostando muito na maquiagem, não só dos casais, mais em algumas alas e na própria bateria”, contou.

Mug prepara alegorias e fantasias para o Carnaval 2019 Crédito: Patrícia Scalzer

Osvaldo conta que outra marca do desfile será o colorido. Este ano, a escola agrega outras cores ao vermelho, branco e dourado. “Acredito que o grande destaque deste ano vai ficar por conta do multicolorido. Quem está acostumado com o vermelho e branco vai ficar assustado com a armação da escola”, disse.

INDEPENDENTES DE BOA VISTA

A vice-campeã do Carnaval de Vitória, a Boa Vista, trabalha para este ano conquistar o título. A agremiação de Cariacica vai contar a história do Polícia Rodoviária Federal (PRF), homenageando os 90 anos da instituição. O carnavalesco Robson Goulart conta que as blitz, o contrabando, a prostituição nas estradas e os resgates serão retratados na avenida.

“Começamos contando desde a fundação e passamos por diversos setores que acontecem nas rodovias. Vocês podem esperar um carnaval descontraído, alegre e que vai fazer uma justa homenagem aos ‘anjos do asfalto’, como eles foram apelidados."

Águia da Boa Vista antes de ficar pronta para o carnaval Crédito: Carlos Alberto Silva

No ano passado, a agremiação teve prejuízos por conta de um incêndio que atingiu o barracão. Mesmo assim, Goulart diz que todos estão trabalhando com muita garra para manter a qualidade do desfile, marca da Boa Vista.

“A escola passou por diversas dificuldades e necessidades e estamos fazendo o máximo para manter o nível de todos os anos. Está difícil, mas estamos conseguindo manter um nível legal para fazer bonito no Sambão do Povo”.

IMPERATRIZ DO FORTE

De volta ao Grupo Especial, a Imperatriz do Forte vai falar na avenida sobre a força da água. A escola está empenhada para não sair mais da elite do Carnaval Capixaba. Ela vai para a passarela do samba com 22 alas, três carros alegóricos, um tripé e 1.400 componentes.

O carnavalesco da agremiação, Alex Santiago, conta que a verde e rosa do Forte São João vai mergulhar no mar para contar contos e lendas das águas. A importância dela para o planeta também será retratada na avenida.

As pessoas que sofrem com as águas da chuva por causa de alagamentos e enchentes também serão lembradas. Além disso, a escola vai homenagear as vítimas da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais.

“Vamos ter um grupo de teatro que virá todo coberto de lama, fazendo um apelo social, principalmente, para as pessoas que só pensam no lucro desenfreado e não pensam nos seres humanos que moram em volta e precisam de vida também”, explicou.

UNIDOS DA PIEDADE

Segunda escola a desfilar, a Unidos da Piedade aposta no enredo dos gatos para fazer bonito na avenida. O samba passeia desde a época do Egito antigo, passando pelo período em que os gatos eram considerados Deuses.

A escola também vai falar sobre o período em que os felinos eram queimados na fogueira por terem uma possível ligação com as bruxas da idade média.

O desfile do Grupo Especial neste sábado (23) começa às 22h. Desfilam, na ordem, Imperatriz do Forte; Unidos da Piedade; Mocidade Unida da Glória; Pega no Samba; Independente de Boa Vista; Novo Império e Unidos de Jucutuquara.