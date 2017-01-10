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CAPIXABA

Confiança do comércio da Grande Vitória registra alta de 46,8%, mas faturamento no Estado cai 10,9%

Para a Fecomércio-ES, é necessário que o desemprego volte a cair para que o comércio impulsione

Publicado em 10 de Janeiro de 2017 às 11:50

Publicado em 

10 jan 2017 às 11:50
O Índice de Confiança dos Empresários do Comércio da Grande Vitória (Icec) registrou alta de 46,8% em dezembro de 2016, em comparação com o mesmo mês de 2015. A pesquisa é realizada pela Federação de Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES). O comércio capixaba, no entanto, teve faturamento reduzido em 10,9% no acumulado do ano passado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A pesquisa da Fecomércio-ES aponta ainda que 55% dos empresários entrevistados disseram que vão aumentar o quadro de funcionários nos próximos meses.
Para o diretor da Fecomércio-ES, José Carlos Bergamin, a confiança aumentou com a estabilização dos indicadores macroeconômicos. Para ele, a situação faz o ambiente parecer seguro para os empresários. "É muito importante o empresariado voltar a investir, porque o que dinamiza a economia são os investimentos, e na ponta o consumo. A indústria produz, mas precisa do consumo", analisa.
O presidente da Associação dos Comerciantes da Praia do Canto, César Saade, afirma que o cenário de 2015 era de incertezas com o início do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT) no fim do ano. Ele concorda que os números da macroeconomia estão se estabilizando, mas ressalta que é necessário continuar no caminho das mudanças, com as reformas anunciadas pelo Governo Federal.
"Manter a estabilidade - a inflação continua caindo - e gerar condições para diminuir o desemprego. A gente sabe que o que mantém o comércio é o consumo, que vem das pessoas economicamente ativas. Uma maneira de retomar o crescimento é recolocar esse pessoal no mercado de trabalho", opina.
Números do IBGE 
O comércio capixaba teve queda de 10,9% no acumulado de janeiro a novembro de 2016, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já o comércio brasileiro voltou a crescer em novembro e registrou alta de 2% e comparação com o mês anterior. No acumulado do ano, no entanto, a queda foi de 6,4%.
Uma pesquisa da Fecomércio-ES mostrou que o endividamento caiu em Vitória no mês de dezembro. O percentual de famílias na situação foi para 67,8%, valor menor que os 70,9% registrados em novembro, mas 3,1 pontos percentuais acima da taxa registrada para o mesmo mês de 2015. 

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