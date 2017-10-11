Confederação pressiona ES para ter supermercados aberto aos domingos

Movimento em supermercado: ainda há indefinição, mas Fecomércio-ES acredita que estabelecimentos poderão abrir aos domingos Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

A Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Brasil (CNC) pressiona para que sindicatos no Estado liberem a abertura de supermercados aos domingos e feriados no Espírito Santo. A informação é de um dos diretores da Fecomércio-ES, federação que regula o setor no Estado.

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José Carlos Bergamin afirma que a pressão não acontece de forma oficial, já que as federações em todo o Brasil têm independência. No entanto, em reuniões com a a CNC, os diretores comentam que o Estado abriu um precedente a nível nacional. “É do nosso princípio a livre iniciativa e a economia de mercado. Nessa direção nós estamos na contramão. Por isso somos cobrados. Somos considerados como uma dificuldade criada desnecessariamente, no entendimento da confederação”, explicou.

A CNC foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até o fechamento.

O Espírito Santo é o único Estado no país em que os supermercados não abrem aos domingos. Esse é o último mês de validade da convenção coletiva de 2016 e 2017, que regulamenta que os estabelecimentos podem abrir em alguns finais de semana do ano, como aconteceu. Na próxima teça-feira (17) será realizada uma reunião com a presença dos 22 sindicatos patronais e varejistas, que discutem atualmente o assunto, para definir a convenção coletiva a partir do dia primeiro de novembro.

Segundo Bergamin, a Fecomércio-ES acredita que os supermercados vão abrir no dia 5 de novembro, primeiro domingo da nova convenção. Um decreto presidencial considera o setor de supermercados como essencial, o que facilita a abertura, porém até dentro do setor há empresários que não querem a abertura, por acreditarem que não vale a pena financeiramente.

O Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES) já declarou que não abre mão do descanso dos funcionários aos domingos, mas para a diretoria da Fecomércio-ES após o decreto não será necessária convenção coletiva para que os supermercados tenham a liberdade de abrir aos fins de semana.

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