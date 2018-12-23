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Praia do Suá

Ícone de presbitério da Paróquia São Pedro é inaugurado em Vitória

Uma nova pintura central, atrás do altar, foi exposta aos fiéis durante a celebração

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 11:32

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

23 dez 2018 às 11:32
O ícone do presbitério da Paróquia São Pedro, na Praia do Suá foi inaugurado neste domingo (23) Crédito: José Carlos | CBN Vitória
Foi inaugurado neste domingo (23) o ícone do presbitério da Paróquia São Pedro, na Praia do Suá, em Vitória. Na ocasião, foi celebrada uma missa comemorativa dos 50 anos de sacerdócio de Dom Luiz Mancilha Vilela, Arcebispo Emérito de Vitória.
Uma nova pintura central, atrás do altar, foi exposta aos fiéis durante a celebração. A imagem de Cristo e Pedro sob uma embarcação no mar é de autoria do artista Julio Quaresma, de Minas Gerais.
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Segundo o padre Dauri Batisti, pároco da Paróquia São Pedro, a imagem é uma passagem contextualizada no cenário local. “A leitura é a partir da pesca milagrosa da Galileia, atualizada no cenário local. É uma paróquia de pescadores. Até porque a paróquia está na entrada da Baía de Vitória, a (terceira) ponte está dentro da nossa paróquia, o Convento da Penha... é o cenário local na obra, um modo de atualizar”, disse.
Já as esculturas de São Pedro e Nossa Senhora dos Navegantes, expostas nas laterais do altar, são de autoria de profissionais do Artesanato Costa, de São Paulo.
Ícone de presbitério da Paróquia São Pedro é inaugurado em Vitória
Homenageado na celebração, Dom Luiz Mancilha Vilela agradeceu pelos 50 anos de sacerdócio.
“Há poucos dias eu celebrei 50 anos de vida sacerdotal. É um momento de graça, porque não é todo mundo que chega a esses 50 anos. Hoje é um dia que a gente dá graças e pede a Deus perdão das faltas que a gente fez, é um tempo de graça e só tenho que louvar a Deus por tudo”, disse.
O Arcebispo Emérito de Vitória também deixou uma mensagem de Natal para os fiéis. “Desejo a todos um Natal muito santo, abençoado, de tal forma que a experiência de Deus, do amor no coração de cada um e de cada família possa ser uma força muito grande para um ano de paz. Nós estamos precisando de muita paz, de muita harmonia. O Natal é uma força extraordinária que vem do Senhor, o príncipe da paz, que vem até nós. Que todos tenham um Santo Natal e um feliz ano novo”, completou.
Nesta segunda-feira (24), Dom Luiz vai oficializar a sua despedida da Arquidiocese de Vitória. Ele completou 75 anos em maio de 2017, idade estabelecida pelo Código de Direito Canônico para a apresentação da renúncia. O posto de Arcebispo de Vitória será ocupado por Dom Frei Darío Campos.
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