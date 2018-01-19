Condutores do ES já podem baixar a CNH Digital no smartphone

CNH-e: para solicitar, o motorista já deve ter uma habilitação impressa com QR Code e se cadastrar no portal de serviços do Denatran Crédito: Reprodução

Os motoristas do Espírito Santo já podem utilizar a Carteira Nacional de Habilitação Digital. O documento eletrônico está disponível para os condutores com habilitações emitidas após maio de 2017. Para ter acesso à versão digital da carteira de motorista, é preciso acessar o site do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e baixar o aplicativo CNH Digital .

Para conseguir utilizar o documento digital, é preciso ter os dados cadastrais atualizados junto ao Detran capixaba. Para isso, o órgão de trânsito vai disponibilizar um e-mail, a partir da próxima segunda-feira (22), para que os motoristas possam fazer a atualização dos dados. O endereço eletrônico é o [email protected]

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O diretor de Habilitação e Veículos do Detran, José Eduardo de Souza Oliveira, elencou os dados necessários para a atualização cadastral. “O Detran vai disponibilizar, a partir de segunda-feira, esse e-mail para aquelas pessoas que necessitarem atualizar o cadastro possam mandar as informações que são: telefone atualizado, e-mail do motorista e cópia da CNH.”

Ainda de acordo com José Eduardo de Souza Oliveira, a estimativa é que até 280 mil motoristas, dos cerca de 1,4 milhão de condutores do Estado, já estejam aptos a utilizar a habilitação eletrônica no Espírito Santo, já que o documento eletrônico está disponível apenas para aqueles que possuem CNH emitida após maio do ano passado.

O documento digital terá o mesmo prazo de validade que CNH física e poderá ser apresentado aos agentes de trânsito como documento que comprova o direito de dirigir.