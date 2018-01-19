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Condutores do ES já podem baixar a CNH Digital no smartphone

Para conseguir utilizar o documento digital, é preciso ter os dados cadastrais atualizados junto ao Detran capixaba

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 20:10

Publicado em 

19 jan 2018 às 20:10
CNH-e: para solicitar, o motorista já deve ter uma habilitação impressa com QR Code e se cadastrar no portal de serviços do Denatran Crédito: Reprodução
Os motoristas do Espírito Santo já podem utilizar a Carteira Nacional de Habilitação Digital. O documento eletrônico está disponível para os condutores com habilitações emitidas após maio de 2017. Para ter acesso à versão digital da carteira de motorista, é preciso acessar o site do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e baixar o aplicativo CNH Digital .
Para conseguir utilizar o documento digital, é preciso ter os dados cadastrais atualizados junto ao Detran capixaba. Para isso, o órgão de trânsito vai disponibilizar um e-mail, a partir da próxima segunda-feira (22), para que os motoristas possam fazer a atualização dos dados. O endereço eletrônico é o [email protected].
Condutores do ES já podem baixar a CNH Digital no Smartphone
O diretor de Habilitação e Veículos do Detran, José Eduardo de Souza Oliveira, elencou os dados necessários para a atualização cadastral. “O Detran vai disponibilizar, a partir de segunda-feira, esse e-mail para aquelas pessoas que necessitarem atualizar o cadastro possam mandar as informações que são: telefone atualizado, e-mail do motorista e cópia da CNH.”
Ainda de acordo com José Eduardo de Souza Oliveira, a estimativa é que até 280 mil motoristas, dos cerca de 1,4 milhão de condutores do Estado, já estejam aptos a utilizar a habilitação eletrônica no Espírito Santo, já que o documento eletrônico está disponível apenas para aqueles que possuem CNH emitida após maio do ano passado.
O documento digital terá o mesmo prazo de validade que CNH física e poderá ser apresentado aos agentes de trânsito como documento que comprova o direito de dirigir.
A habilitação eletrônica poderá ser utilizada em apenas um smartphone. O aplicativo CNH Digital está disponível para telefones com sistema operacional Android e iOS e pode ser baixado na Google Play e na App Store.

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