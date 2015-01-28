Condomínios na Grande Vitória vão receber cartilha com orientações contra desperdício de água

Diante do risco de um possível racionamento de água no Estado por causa da escassez, a partir desta quinta-feira (29), os pouco mais de quatro mil condomínios localizados na Grande Vitória serão orientados pela entidade que os representa a tomar medidas para economizar água. Essas orientações estão em uma cartilha.O Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios no Espírito Santo (Sipces) espera que adotando medidas simples, como captar água de chuva e do ar condicionado para fazer a limpeza de áreas comuns, os condomínios consigam reduzir o consumo diário de água em 40%.