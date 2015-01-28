Diante do risco de um possível racionamento de água no Estado por causa da escassez, a partir desta quinta-feira (29), os pouco mais de quatro mil condomínios localizados na Grande Vitória serão orientados pela entidade que os representa a tomar medidas para economizar água. Essas orientações estão em uma cartilha.O Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios no Espírito Santo (Sipces) espera que adotando medidas simples, como captar água de chuva e do ar condicionado para fazer a limpeza de áreas comuns, os condomínios consigam reduzir o consumo diário de água em 40%.
Condomínios na Grande Vitória vão receber cartilha com orientações contra desperdício de água
O presidente do Sindicato, Cyro Bach Monteiro, diz que chegou o momento das pessoas mudarem o comportamento. Caberá ao síndico do prédio, orientar os moradores sobre a necessidade de se economizar água.“Embora esteja na mídia, muitas pessoas não conseguem entender que o problema já chegou em Vitória. É importante que as pessoas entendem que já estamos com o problema de escassez de água e é preciso mudar nossas atitudes. Isso é algo interno, totalmente pessoal e os síndicos terão que passar essa orientação”, contou à Rádio CBN Vitória.Segundo Monteiro, as mudanças são de comportamento e não vão impactar a vida dos condôminos. Nos condomínios a economia pode vir na captação da água da chuva para regar o jardim. Nos apartamentos, onde o consumo é maior, mudanças mínimas podem garantir economia.“Ao invés de lavar roupa todos os dias, pode-se lavar uma ou duas vezes por semana, não lavar veículos com mangueira, se tiver que lavar o carro lave com balde, as partes internas de cozinha ou área de serviços devem ser limpas com pano molhado, o tempo do banhos deve ser reduzido. São coisa simples, mas que resolvem”, explicou.A cartilha com a orientação sobre como economizar água nos condomínios será distribuída pelo sindicato e também está disponível no site www.sipces.org.br.