Consumidor pode baixar aplicativos nas lojas on-line de cada sistema operacional Crédito: Reprodução

As administradoras de condomínio estão investindo pesado em tecnologia. Agora, os moradores podem saber de tudo o que se passa no prédio, desde a emissão de boletos, consulta de notas fiscais de serviços, até agendamento de salão de festas. A ferramenta agiliza os processos dentro dos condomínios e facilita o acesso às informações.

Your browser does not support the audio element. Condomínios investem em aplicativo para facilitar vida de moradores

Segundo o administrador de condomínios Glauco Marinho, na empresa em que ele trabalha, o aplicativo se tornou muito importante e tem facilitado o trabalho. Ele conta que em torno de 5,4 mil pessoas, de 90 condomínios administrados pela empresa em que ele trabalha, já estão utilizando a ferramenta.

“É ainda muito recente, mas quem está usando ficou satisfeito com a facilidade, com a comodidade de não ter que ligar, pedir, mandar e-mail. Na mesma hora, as pessoas podem acessar boletos no celular e pagar. É praticidade.”

Os aplicativos são acessados por smartphones Android, iOS ou Windows Phone e oferecem facilidades como agendamento de churrasqueiras e áreas de lazer, solicitação de serviços, como troca de lâmpadas e itens danificados, emissão de segunda via de boletos e acompanhamento dos gastos dos condomínios.

O síndico profissional Anderson Macarenco é responsável por quatro condomínios. Ele conta que os aplicativos, além de oferecer facilidades paras os condôminos, também permitem mais clareza em relação às contas condominiais. Isso porque os moradores podem acompanhar tudo o que é arrecadado e gasto nos conjuntos onde moram. “Eles também podem acessar informações de prestação de contas, como estão as despesas e as receitas. Tudo isso fica acessível através do aplicativo. Isso facilita uma transparência na gestão do condomínio.”