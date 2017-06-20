Segundo os Bombeiros, qualquer edifício com mais de três pavimentos ou acima de 900 m² deve ter a verificação a cada três anos Crédito: Diculgação

A vistoria regular em edifícios na Grande Vitória tem sido ignorada por muitos condomínios. A afirmação é dos bombeiros, responsável por esse trabalho. A corporação informou que não é obrigada a multar quem não faz o pedido de vistoria. O Corpo de Bombeiros não tem uma estimativa quantos condomínios estão nessa situação, mas garante que em muitos casos a vistoria deixa de ser feita por até dez anos, sendo que isso deve ser feito, no mínimo, de três em três anos.

Your browser does not support the audio element. Condomínios ignoram vistorias por até dez anos, alertam bombeiros

O alvará dos Bombeiros é um documento concedido após várias vistorias de profissionais da corporação e documentos entregues, como Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) - feitas por profissionais - das situações de para-raios, sistema hidráulico, rede gás, entre outros.

De acordo com o tenente-coronel Wagner Borges, a responsabilidade por chamar os bombeiros é dos síndicos, que podem ser processados judicialmente em casos de incêndios. “Temos prédios antigos nos centros de cidades e com isso temos verdadeiros perigos à sociedade. E a omissão por parte do síndico pode acarretar em consequências nas áreas cível e criminal em caso de não buscar a regularização junto aos Bombeiros”, explicou.

Recentemente um morador ficou ferido em um apartamento de Jardim da Penha, em Vitória, após um incêndio. Segundo os Bombeiros, até o momento documentos comprovando a regularização não foram apresentados.

OBRIGATORIEDADE

Segundo os Bombeiros, qualquer edifício com mais de três pavimentos ou acima de 900 m² deve ter a verificação a cada três anos. No entanto, ainda assim, todos os equipamentos de segurança devem ter manutenção anual.