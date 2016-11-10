Prestes de completar quatro meses do desabamento da área de lazer do condomínio de luxo Grand Parc Residencial, as obras de retirada dos escombros no local devem começar em dezembro. O término dessa etapa e de todas as perícias, no entanto, deve acontecer apenas daqui a seis meses.

A informação é confirmada pelo porta-voz da Comissão de Gestão de Crise do condomínio, José Gama de Christo. De acordo com ele, houve um período em que as perícias ficaram paralisadas, por determinação da Justiça, porém no momento as empresas responsáveis pela retirada dos escombros estão sendo escolhidas. “É uma coisa complexa de se fazer. Se trata de uma área habitada, com movimento ao entorno e a remoção é difícil, porque tem que ser feita de acordo com as perícias, para que não sejam prejudicadas”, explica.

Your browser does not support the audio element. Condomínio Grand Parc deve iniciar retirada de escombros em dezembro

A perícia da Polícia Civil, segundo Christo, tinha previsão para terminar até o final do mês de outubro, porém, em nota, o órgão informou que o trabalho no edifício Grand Parc não tem uma nova previsão para término. A Polícia Civil disse que não tinha novidades para passar. O porta-voz dos moradores diz que, se o espaço for liberado pelas perícias, a reconstrução da área de lazer deve começar em até seis meses.

Moradores ansiosos

Os moradores continuam em apartamentos alugados pelas construtoras responsáveis pela obra, além de casas de parentes. O arquiteto Rodrigo Mattos, de 51 anos, está ficando em uma casa da família que era alugada. Ele diz que se sente ansioso por uma resposta da situação do condomínio. “Tudo meu está no prédio. É algo muito estranho porque tenho uma casa que não posso usar”, lamenta.