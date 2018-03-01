Condomínio ganha mais de R$ 700 mil em ação contra Cesan

O advogado Raoni Gomes defende os condomínios Crédito: Caíque Verli

Pelo menos dois condomínios comerciais da Grande Vitória conseguiram, na Justiça, recuperar um valor na conta de água e esgoto que era cobrado a mais.

As duas decisões são de 2017 . Em uma delas, um condomínio do Centro de Vitória ganhou o direito de receber mais de R$ 700 mil de ressarcimento, referente ao valor de dez anos de perda na conta, corrigido e atualizado em dobro.

Your browser does not support the audio element. Condomínio ganha mais de 700 mil reais em ação contra Cesan

Isso acontecia, segundo o advogado Raoni Gomes, que defende os condomínios, porque a Cesan ignorava a medição dos hidrômetros, conhecidos como relógios de água, e cobrava por estimativa.

Assim, sempre que o hidrômetro registrava o consumo abaixo do mínimo estabelecido pela Concessionária, a empresa desconsiderava o relógio e cobrava o mínimo.

"Apenas estima o consumo,ao invés de aferir realmente o hidrômetro. Por exemplo, um determinado condomínio tem 50 unidades. A Cesan, ao invés de ver o consumo real que aponta o hidrômetro, ela multiplica a quantidade de unidades pela faixa de tarifa que ela mesma cria e lança isso na sua conta de água. O que ela deveria fazer é observar minuciosamente o seu real consumo", explicou o advogado.

O outro prédio comercial, no Centro de Vila Velha, também teve decisão favorável na Justiça, ganhando o direito de receber cerca de R$ 300 mil por cobranças consideradas indevidas. As duas decisões são de 2ª instância e não cabem mais recurso. No caso do condomínio do Centro da Capital, a conta de água ficava em torno de R$ 9 mil por mês. Depois que o prédio ganhou a ação na Justiça, esse valor reduziu para R$ 3 mil. O valor da ação foi usado para fazer reformas na unidade.

O advogado destacou ainda que o STJ decidiu, em 2010, que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total é medido por um único hidrômetro deve ser dar pelo consumo real aferido.