Concursos públicos à vista no Estado! Saiba como se preparar

A grande expectativa pela abertura de concursos públicos vem fazendo com que os concurseiros intensifiquem a preparação. Apesar do ajuste fiscal e dos governos apertarem os cintos com os gastos, algumas oportunidades chamam a atenção aqui no Estado e no resto do país, como o processo seletivo para as Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros no Espírito Santo.
A reportagem da rádio CBN Vitória ouviu um especialista em preparação para concursos que reúne dicas para quem está em busca dessa tão sonhada estabilidade da carreira pública.
Concursos públicos à vista no Estado
Segundo Luiz França Júnior, diretor de um cursinho em Vitória, a principal recomendação é ter disciplina, montar uma rotina de estudos e separar pelo menos 4 horas por dia para analisar o conteúdo que vai cair na prova. E ele destaca que essa preparação é cansativa e tem que começar o mais cedo possível. Até mesmo antes da abertura do concurso, como é o caso da polícia aqui no Estado que ainda não lançou o edital.
"Importante pegar o edital anterior e ir se preparando em cima dele. Consequentemente após o lançamento do edital atualizado, ele apenas vai lapidar aqueles tópicos que talvez não tenham caído na prova anterior", afirma.
Não tem jeito mesmo não. Para conseguir passar é preciso vencer o cansaço que bate com a rotina pesada de estudos. A Natália Nale, de 32 anos, que trabalha como operadora de sistema o dia inteiro, quer ingressar na Polícia Civil. Ela estuda a noite e nos finais de semana, mas conta que arranja um tempo para relaxar também.
"Muito sono porque você já chega cansada e ainda tem que ficar lendo essas leis. Porque é direito penal e processo penal, administrativo e ainda tem as específicas. É bem cansativo. Tento pedalar no calçadão, vou para academia, faço exercícios para poder espairecer", relata.
Luiz França orienta começar a estudar pelas matérias similares que caem em todas as provas de concurso, como português e matemática, e depois seguir para as matérias específicas. E a hora do estudo é a hora do estudo. É preciso foco, desligar a TV, o celular ou qualquer outra coisa que roube a atenção.
Além do concurso para polícia, outro que tem atraído muita atenção no Estado é o processo seletivo para cadastro de reserva do Banestes. As inscrições já foram encerradas e a prova será aplicada no dia 6 de maio. Na última sexta-feira (20), a Polícia Federal também autorizou a realização de concurso para o total de 500 vagas em cargos de nível superior.