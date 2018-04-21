Concursos públicos à vista no Estado! Saiba como se preparar

Inscrição para concurso público Crédito: Reprodução internet

A grande expectativa pela abertura de concursos públicos vem fazendo com que os concurseiros intensifiquem a preparação. Apesar do ajuste fiscal e dos governos apertarem os cintos com os gastos, algumas oportunidades chamam a atenção aqui no Estado e no resto do país, como o processo seletivo para as Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros no Espírito Santo.

A reportagem da rádio CBN Vitória ouviu um especialista em preparação para concursos que reúne dicas para quem está em busca dessa tão sonhada estabilidade da carreira pública.

Your browser does not support the audio element. Concursos públicos à vista no Estado

Segundo Luiz França Júnior, diretor de um cursinho em Vitória, a principal recomendação é ter disciplina, montar uma rotina de estudos e separar pelo menos 4 horas por dia para analisar o conteúdo que vai cair na prova. E ele destaca que essa preparação é cansativa e tem que começar o mais cedo possível. Até mesmo antes da abertura do concurso, como é o caso da polícia aqui no Estado que ainda não lançou o edital.

"Importante pegar o edital anterior e ir se preparando em cima dele. Consequentemente após o lançamento do edital atualizado, ele apenas vai lapidar aqueles tópicos que talvez não tenham caído na prova anterior", afirma.

Não tem jeito mesmo não. Para conseguir passar é preciso vencer o cansaço que bate com a rotina pesada de estudos. A Natália Nale, de 32 anos, que trabalha como operadora de sistema o dia inteiro, quer ingressar na Polícia Civil. Ela estuda a noite e nos finais de semana, mas conta que arranja um tempo para relaxar também.

"Muito sono porque você já chega cansada e ainda tem que ficar lendo essas leis. Porque é direito penal e processo penal, administrativo e ainda tem as específicas. É bem cansativo. Tento pedalar no calçadão, vou para academia, faço exercícios para poder espairecer", relata.

Luiz França orienta começar a estudar pelas matérias similares que caem em todas as provas de concurso, como português e matemática, e depois seguir para as matérias específicas. E a hora do estudo é a hora do estudo. É preciso foco, desligar a TV, o celular ou qualquer outra coisa que roube a atenção.