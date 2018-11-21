A obra na Leitão da Silva começou no governo Casagrande, continuou durante a gestão Hartung e só deverá ser concluída pelo próximo governador. Crédito: Gazeta Online

Anunciado pelo governador eleito Renato Casagrande nesta quarta-feira (21), o próximo secretário de Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, afirmou que as prioridades da gestão serão a conclusão de obras, como a da Avenida Leitão da Silva e da Rodovia Leste-Oeste, a implantação do aquaviário e a integração da mobilidade urbana na Grande Vitória.

Fábio Damasceno ocupou o mesmo cargo no governo anterior de Renato Casagrande e, agora, volta ao Espírito Santo para a desempenhar a mesma função. Desde 2016, ocupa o cargo de secretário de Mobilidade do Distrito Federal.

Your browser does not support the audio element. Conclusão de obras inacabadas será prioridade, diz Fábio Damasceno

Damasceno afirmou que, entre as prioridades, já no início da gestão em 2019, estão as conclusões de obras importantes. “Leitão da Silva, Leste-Oeste, José Sette. Temos uma série de obras que precisam ser concluídas. Então, a partir de 1º de janeiro nós vamos dar uma olhada em todas as obras junto com o DER-ES para fazer a conclusão, principalmente em 2019”, disse.

O novo secretário de Transportes e Obras Públicas ainda destacou que, assim que assumir, pretende buscar alternativas para diminuir os transtornos causados pela paralisação do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, e procurar soluções para a reabertura do espaço. No entanto, não informou prazo para isso.

Com estrutura comprometida, Terminal de Itaparica está interditado Crédito: Fernando Madeira

Além disso, Fábio Damasceno disse que o novo governo dará continuidade às intervenções anunciadas para a Terceira Ponte, especificamente a implantação da quinta faixa de rolamento e a instalação de barreira de proteção.

Damasceno afirmou que vai buscar a implantação do aquaviário na Grande Vitória e a integração da mobilidade urbana. “A integração de sistemas de transportes é o que temos de mais moderno acontecendo no mundo. A integração da bicicleta com o sistema de transporte público, de estacionamentos, dos ônibus alimentadores com ônibus troncais, do aquaviário com todo o sistema público. Com isso, conseguimos trazer mais usuários para o transporte público, dimensioná-lo melhor e tirar o automóvel da rua”, elencou.

Desafios

As declarações do futuro secretário de Transportes dão força ao que Renato Casagrande já havia dito à imprensa durante a campanha eleitoral e após ter sido eleito governador do Espírito Santo no primeiro turno, em outubro. Na ocasião, Casagrande afirmou que as prioridades de seu segundo governo serão as que envolvem projetos antigos do Estado que ainda não saíram do papel

O futuro governo já afirmou que pretende implementar um bilhete único de cobrança para diferentes modais do transporte público na Grande Vitória. A ideia é reunir Transcol, aquaviário e o compartilhamento de bicicletas. Também poderão ser agregados ao sistema integrado os taxistas e motoristas de aplicativo.

Mas entre os desafios que serão enfrentados na próxima gestão, destaca-se a conclusão de obras de avenidas e rodovias, como no caso da Leitão da Silva. Após vários adiamentos, a promessa era de que as obras da avenida, que começaram em 2014, terminariam no fim deste ano. Agora, ficarão para junho de 2019 . Os impactos no comércio , prejudicados pelas obras no local, é grande. Pelo menos 26 estabelecimentos que beiram a avenida estão fechados, segundo a Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva e Imediações (Assemples).

Outdoor instalado por associação de comerciantes mostra contagem dos dias de atraso da obra na pista Crédito: Fernando Madeira

Já a Rodovia Leste-Oeste, que liga Cariacica e Vila Velha (entre a BR 262 e Rodovia Darly Santos), e era para ter sido entregue em 2009, finalmente parece estar sendo finalizada . Mas, apesar da promessa de entrega de todo o asfalto e da sinalização até o final do mês, ainda vão faltar a iluminação e as melhorias nos acessos da via por Araçás, em Vila Velha, e pela BR 262, em Cariacica, algo que vai ficar para depois da inauguração.

As obras na Rodovia José Sette, em Cariacica, se arrastam desde 2011. Entre 2014 e 2016, por falta de recursos, ela foi incluída entre as obras que tiveram que ser paralisadas. Apesar do retorno este ano, segundo o DER, as obras de drenagem, rede de esgoto e recuperação asfáltica não serão entregues este ano. A estimativa é de que esta data seja prorrogada para 2019. As reclamações de motoristas por causa de buracos na via , principalmente após fortes chuvas, são recorrentes.

DER-ES

Nesta quarta-feira, também foi anunciado o novo diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens (DER-ES). Luiz Cesar Maretto, que foi diretor do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) na primeira gestão de Casagrande a frente do governo estadual. Maretto não esteve presente durante o anúncio.