Comunidades se preparam para encenar a Paixão de Cristo

A encenação da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo é uma das tradições da Sexta-feira Santa e na Grande Vitória ela acontece em várias regiões. A preparação começa com um mês de antecedência e mobiliza várias pessoas que nesta época do ano se transformam em artistas.No bairro Nova Brasília, em Cariacica, o Auto da Paixão de Cristo será na noite desta sexta-feira (03) . A encenação acontece há 21 anos e conta com o apoio de mais de 100 pessoas, incluindo os artistas e quem trabalha nos bastidores.

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Everton Trancoso trabalha como técnico de manutenção durante todo ano, mas na Sexta-feira Santa ele se transforma em ator. Ele vai dar vida a Pedro, um dos discípulos de Jesus. O técnico de manutenção conta que a encenação da Paixão de Cristo já é uma tradição na família.

“Comecei a participar com meus pais, eles faziam parte da equipe. Meu primeiro papel foi como figurante e há sete anos virei discípulo. Passei a fazer o papel de Pedro porque algumas pessoas saíram do grupo, então, tive essa oportunidade”, disse à Rádio CBN.

O estudante Ícaro Sartori, 21 anos, participa da encenação há três anos. Nesta noite ele vai interpretar um fariseu. Ele conta que seu personagem requer muita dedicação, pois na peça ele se volta contra Cristo. “Ele rasga as vestes, é bem explosivo e fica contra tudo que Jesus fala e faz. Ele é do mau”, contou.

O diretor artístico e de produção do espetáculo, Wanderley Thomas, conta que é um desafio dirigir uma peça tão importante como a Paixão de Cristo. À frente do espetáculo desde o início, há mais de 20 anos, ele destaca que o apoio da comunidade faz com que o trabalho fique mais fácil.

“Sempre é difícil realizar um espetáculo da altura da Paixão de Cristo, mas ao longo do tempo vamos formando novas pessoas e a cada ano vamos nos aprimorando e nos tornando cada vez melhores”, disse.

Além de dirigir e produzir o espetáculo, Wanderley tem a responsabilidade de interpretar Jesus Cristo. Ele já faz este papel há seis anos e conta que a cada apresentação sente uma emoção diferente. Para ele, este é o papel mais difícil de fazer. “Tem que memorizar todo o texto, fazer adaptações, mas vou ganhando experiência com o passar dos anos e então se torna um pouco mais fácil”, contou.

O Auto da Paixão de Cristo será realizado na Praça do bairro Nova Brasília e começa às 20h. A expectativa é que três mil pessoas assistam à encenação. Um telão vai transmitir o espetáculo.