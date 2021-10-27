Comunidades quilombolas se reinventam na pandemia Crédito: Comunidade Quilombola Graúna/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Reportagem especial - Isaac Ribeiro - Comunidades quilombolas se reinventam na pandemia

O Painel Covid-19, ferramenta que reúne os dados sobre o comportamento da pandemia no Espírito Santo, não mostra o impacto da doença nas comunidades quilombolas capixabas. No entanto, de forma geral, o sistema revela que os negros são os mais afetados pelo vírus no Estado.

A população formada pelos pretos e pardos representa 37,5% dos moradores infectados. Já em relação às mortes provocadas pela contaminação, 41% das vítimas eram homens e mulheres autodeclaradas pretas ou pardas. Os dados foram coletados nesta segunda-feira (25).

Um levantamento realizado pela Conaq, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, aponta que as 100 comunidades instaladas de Norte a Sul do Estado sofreram com os casos de infecção e de mortes provocadas pelo novo coronavírus. Desse total, cerca de 50 foram certificadas pela Fundação Palmares.