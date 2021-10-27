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Reportagem especial

Comunidades quilombolas se reinventam na pandemia

Um levantamento aponta que as 100 comunidades quilombolas capixabas sofreram com os casos de infecção e de mortes pela Covid-19

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 12:20

Publicado em 

27 out 2021 às 12:20
Comunidades quilombolas se reinventam na pandemia
Comunidades quilombolas se reinventam na pandemia Crédito: Comunidade Quilombola Graúna/Divulgação
Reportagem especial - Isaac Ribeiro - Comunidades quilombolas se reinventam na pandemia
O Painel Covid-19, ferramenta que reúne os dados sobre o comportamento da pandemia no Espírito Santo, não mostra o impacto da doença nas comunidades quilombolas capixabas. No entanto, de forma geral, o sistema revela que os negros são os mais afetados pelo vírus no Estado.
A população formada pelos pretos e pardos representa 37,5% dos moradores infectados. Já em relação às mortes provocadas pela contaminação, 41% das vítimas eram homens e mulheres autodeclaradas pretas ou pardas. Os dados foram coletados nesta segunda-feira (25).
Um levantamento realizado pela Conaq, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, aponta que as 100 comunidades instaladas de Norte a Sul do Estado sofreram com os casos de infecção e de mortes provocadas pelo novo coronavírus. Desse total, cerca de 50 foram certificadas pela Fundação Palmares.
Reportagem especial de Isaac Ribeiro

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