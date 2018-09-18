Comum ou aditivada? Clientes denunciam postos que abastecem errado

Motoristas denunciam que frentistas “empurram” gasolina aditivada para clientes Crédito: Gasolina

O motorista José Augusto Malacarne, de 53 anos, reclama que, em cinco ocasiões diferentes, já teve problemas em postos de combustíveis da Grande Vitória. Ele afirma que esses contratempos aconteceram quando ele pediu para que o seu carro fosse abastecido com gasolina comum, mas o frentista abasteceu o veículo com a gasolina aditivada.

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Como a aditivada tem um valor mais alto, o administrador ficou no prejuízo algumas vezes. No entanto, José Augusto desconfia que o problema não é uma coincidência. Na avaliação do motorista, os funcionários dos postos aproveitam a distração dos clientes e colocam a gasolina mais cara de propósito.

"Eles (os frentistas) conversam com você, perguntam se está precisando de colocar água no carro, perguntam vários assuntos. Falam que o carro está bonito. Usam várias estratégias para tirar sua atenção", reclamou o motorista.

Irritado com a situação, José Augusto fez a reclamação e sugeriu que o tema fosse relatado pela reportagem da CBN Vitória. A indignação de José Augusto repercutiu entre muitos outros motoristas e ouvintes. Com isso, entre mensagens de áudio e de texto, 29 ouvintes denunciaram ter passado pelo mesmo problema em postos da Grande Vitoria.

O motorista Rogério Silva reclamou que o abastecimento errado não acontece apenas com a gasolina. “Tem o diesel comum e o diesel aditivado, que é o S10. Esse é mais caro. Quando a gente paro o carro, eles não colocam o comum, colocam o S10. Aí a gente tem que meter a mão no bolso e gastar um pouco mais”, reclamou o motorista.

A administradora Flaviana Silva de Oliveira afirmou que já encarou o mesmo problema em postos diferentes, no município de Serra. "Estou cansada de passada de passar por isso em alguns postos da Serra. Eu peço claramente para colocar gasolina comum e eles colocam gasolina aditivada".

O motorista José Augusto Malacarne reclama que, em cinco ocasiões diferentes, já teve problemas em postos da Grande Vitória. Ele afirma que pediu para que o seu carro fosse abastecido com gasolina comum, mas o frentista abasteceu o veículo com a gasolina aditivada Crédito: Eduardo Dias

A quantidade de reclamações semelhantes motivou a diretora-presidente do Procon no Espírito Santo, Denize Izaita, a afirmar que alguns postos da região serão fiscalizados. Segundo ela, dois postos entre os mais citados pelos motoristas serão visitados: um em Vila Velha e o outro em Cariacica.

"Nós recebemos inúmeras participações, algumas levam a dois pontos de forma específica. Além de visitar esses postos, que foram informados, nós vamos notificar o Sindipostos, para que essa prática seja suspensa", explicou.

A representante do Procon/ES destaca que é importante que os motoristas façam denúncias dos possíveis golpes, para que os casos sejam apurados. Além disso, Denize deu dicas para que os motoristas evitem ser enganados.

"Quando parar para fazer o abastecimento do carro, tem que sair do veículo, expor o tipo de combustível que deseja que seja ofertado a você, e também a quantidade de litros (de combustível) que você quer", orientou Denize.

Em respostas aos problemas relatados por diversos motoristas, o Sindipostos diz que enviou um comunicado aos associados, alertando sobre a importância do respeito aos direitos do consumidor e as penalidades a que as empresas estão sujeitas. O sindicato também afirmou que condena as práticas que ferem os direitos do consumidor e lamenta que atos pontuais coloquem em xeque a reputação de todo o setor.