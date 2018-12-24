Compras de última hora agitam comércio na véspera do Natal na GV

A estudante Fernanda Castro deixou as compras para a última hora por falta de tempo, mas mesmo com o supermercado movimentado, conseguiu comprar o que queria Crédito: José Carlos Schaeffer

Muitos consumidores foram às ruas da Grande Vitória correr atrás de presentes e itens para a ceia nesta segunda-feira (24), véspera de Natal. Mesmo deixando para última hora, quem foi comprar uma lembrança ou até mesmo alimentos para a tradicional refeição não teve problemas em encontrar o que queria.

Em um shopping de Vitória, a movimentação era intensa durante a segunda-feira. A servidora pública Patrícia Rebouças, disse que deixou algumas coisas para comprar na véspera, por conta da família grande e a questão de dar uma lembrança para todos.

“Eu tenho 20 sobrinhos. A gente costuma presentear as crianças com lembrancinhas e alguns ficaram mesmo para a última hora. O shopping está cheio, mas, deu pra comprar”, disse.

A servidora pública Patrícia Rebouças deixou para fazer algumas compras na véspera do Natal Crédito: José Carlos Schaeffer

O médico Henrique Alves disse que por conta dos muitos compromissos, só deu pra ir no dia 24. Ele diz que esperava um movimento maior, mas que no fim deu tudo certo. “Por conta do dia a dia só deu pra vir hoje, comprar os presentes da família e do 'amigo x'. Achei que teria mais gente, mas foi tranquilo”, completou.

Your browser does not support the audio element. Compras de última hora agitam comércio na véspera do Natal

As vendedoras Geisa Mozer e Gabriela de Souza deixaram para a última hora para evitar a grande movimentação dos últimos dias no Pólo de Modas da Glória, em Vila Velha. “A gente veio hoje achando que estaria menos cheio e conseguimos comprar tudo que queríamos. Não tivemos dificuldade pois, já sabíamos o que comprar e deu tudo certo”, disseram.

As vendedoras Geisa Mozer e Gabriela de Souza deixaram as compras para a última hora em Vila Velha Crédito: José Carlos Schaeffer

A alta procura também foi sentida pelos lojistas. A gerente Luana Küster afirmou que a procura por última hora sempre existiu e que, desde que abriu a loja no dia da véspera, o movimento foi intenso. “Sempre tem quem deixa para a última hora para comprar os presentes. Esse último fim de semana foi bem isso. Hoje também, o movimento está bem alto desde que a gente abriu”, disse.

Supermercados e padarias

Quem foi comprar ou encomendar itens para a ceia também não teve problemas. Muito pela preparação dos donos de padarias e supermercados. O empresário Tiago Lino, dono de uma padaria do bairro Bento Ferreira, disse que já se antecipou sabendo que sempre há uma procura de última hora. “Como nos últimos anos a gente viu que teve essa procura de última hora, a gente se antecipou. Conseguimos fazer alguns produtos pra quem chegasse sem ter feito encomenda, poder comprar sem problemas”, disse.

Tatiana Monteiro, gerente de um supermercado em Vila Velha, destacou que houve movimentação maior na véspera, mas o supermercado estava preparado para atender a demanda Crédito: José Carlos Schaeffer

A gerente de um supermercado de Vila Velha, Tatiana Monteiro, destacou uma movimentação maior na véspera, mas disse que um planejamento foi feito para essa demanda de última hora. “Alguns clientes deixam realmente para a última hora e a gente se prepara para recebê-los. Desde a segunda quinzena do mês já nos preparamos para que essa festa possa acontecer”, completou.

A estudante Fernanda Castro disse que deixou pra última hora por falta de tempo. Mas, que mesmo com o supermercado movimentado, conseguiu comprar o que queria. “Não tive tempo. A gente passou um 'perrengue' mas deu pra comprar”, disse.

Rodoviária

Na Rodoviária de Vitória houve também que deixasse para comprar as passagens e seguir viagem na véspera do Natal.

O vendedor Cristiano Amaral chegou com a esposa e duas filhas pequenas de última hora para uma viagem com destino à Pinheiros, norte do Estado. E contou com a sorte para conseguir comprar os bilhetes. “Tive sorte. Cheguei e só tinham duas passagens. Vamos ficar 20 dias e depois voltamos para começar a trabalhar”, disse.

O vendedor Cristiano Amaral conseguiu, sem problemas, passagens para sua família com destino à Pinheiros, no norte do estado Crédito: José Carlos Schaeffer

Com dois filhos pequenos, ele precisou da “Autorização de Viagem”, mas disse que conseguiu sem problemas. “A gente apresentou o documento do pai, da mãe e a certidão de nascimento deles. Autorizou certinho”, completou.

O servidor público Washington Nascimento, que também comprou a passagem de última hora, diz que não teve problemas. Ele, que ficou bom um tempo na rodoviária, disse que o movimento estava fraco para o período.