BR 262, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais, é uma das principais vias de transporte de cargas Crédito: Ricardo Medeiros

Mesmo com a conclusão das obras do Porto de Vitória e do novo aeroporto da capital, o Espírito Santo ainda precisa de soluções para diversos gargalos logísticos para despontar entre os Estados mais competitivos. O potencial é grande, avaliam empresários e Governo, mas o problema exige investimentos.

Your browser does not support the audio element. Competitividade - ES ainda tem desafios logísticos

O presidente do Conselho Temático de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Wilmar Barroso, aponta a necessidade de avanços em rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. Entre as intervenções prioritárias, estão a duplicação da BR 101, o Porto Central e o aeroporto regional de Linhares.

Wilmar Barroso avalia que é preciso investir nessas melhorias e que deve haver muita articulação para que o Estado imponha sua vocação logística no cenário nacional. “Eu não vejo outra solução a não ser fazer articulação política e empresarial para que esses gargalos sejam vencidos. Se eles não forem superados, a gente acaba perdendo investimentos por conta dessas deficiências. O que nós precisamos é de investimentos que realmente tragam um potencial competitivo melhor.”

Para o secretário estadual de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo, o Estado tem avançado do ponto de vista logístico e oferecido boas condições para investimentos privados. “Nós temos trabalhado para criar um ambiente de negócios diferenciado no nosso Estado. Isso diz respeito à estabilidade dos nossos incentivos fiscais que ajudam a compensar algumas diferenças e limitações de logística.”