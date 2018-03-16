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Competitividade: ES ainda tem desafios logísticos

O potencial é grande, avaliam empresários e Governo, mas o problema exige investimentos

Publicado em 16 de Março de 2018 às 19:21

Publicado em 

16 mar 2018 às 19:21
BR 262, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais, é uma das principais vias de transporte de cargas Crédito: Ricardo Medeiros
Mesmo com a conclusão das obras do Porto de Vitória e do novo aeroporto da capital, o Espírito Santo ainda precisa de soluções para diversos gargalos logísticos para despontar entre os Estados mais competitivos. O potencial é grande, avaliam empresários e Governo, mas o problema exige investimentos.
Competitividade - ES ainda tem desafios logísticos
O presidente do Conselho Temático de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Wilmar Barroso, aponta a necessidade de avanços em rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. Entre as intervenções prioritárias, estão a duplicação da BR 101, o Porto Central e o aeroporto regional de Linhares.
Wilmar Barroso avalia que é preciso investir nessas melhorias e que deve haver muita articulação para que o Estado imponha sua vocação logística no cenário nacional. “Eu não vejo outra solução a não ser fazer articulação política e empresarial para que esses gargalos sejam vencidos. Se eles não forem superados, a gente acaba perdendo investimentos por conta dessas deficiências. O que nós precisamos é de investimentos que realmente tragam um potencial competitivo melhor.”
Para o secretário estadual de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo, o Estado tem avançado do ponto de vista logístico e oferecido boas condições para investimentos privados. “Nós temos trabalhado para criar um ambiente de negócios diferenciado no nosso Estado. Isso diz respeito à estabilidade dos nossos incentivos fiscais que ajudam a compensar algumas diferenças e limitações de logística.”
De acordo com o secretário, o governo tem apostado também, junto ao setor empresarial, na desburocratização do Estado para facilitar a implementação de novas empresas no Espírito Santo.

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