Volta à Ilha de Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

Cerca de 40 embarcações e mais de 100 atletas participaram da “Volta à Ilha de Vitória” na manhã desta sexta-feira (08), em comemoração aos 466 anos da Capital. Para completar a prova, os atletas remaram 30 quilômetros ao redor da ilha, passando por pontos tradicionais de Vitória como a Terceira Ponte, Ilha das Caieiras e o manguezal.

Your browser does not support the audio element. Competição náutica celebra aniversário de Vitória

A “Volta à Ilha de Vitória” é uma competição nacional de canoagem oceânica e aconteceu pela primeira vez este ano, mas a partir de agora será realizada anualmente, sempre no dia 08 de setembro. Ela foi inspirada na Taça da Cidade de Vitória, evento que ocorreu em 1985.

Atletas de várias cidades do país como Recife, Santos e Rio de Janeiro participaram do evento, que teve esportes de várias modalidades como Canoa, Surfski, Remo Olímpico e Stand Up Paddle. Hamã Oliveira, capitão da equipe Canoa Bahia, trouxe para a capital 12 remadores que compõem a equipe masculina e feminina open. Remando pela primeira vez em Vitória, Hamã conta que ficou encantado com a beleza de Vitória e que o vento não prejudica esse tipo de competição. “Estamos acostumados a remar na Baía de Todos-os-Santos, que é um local com grande incidência de ventos fortes. Então, estamos acostumados com essas intempéries, com o mar mais bravo”, destacou.

O comerciante Fernando Giestas decidiu participar da competição praticando o Stand Up Paddle. Ele conta que a prova é bem desgastante, pois são 30 quilômetros de percurso. Porém, o comerciante diz que as belezas do caminho compensam o esforço. Segundo Fernando, essa parte turística da capital, inclusive, precisa ser explorada.

“O Espírito Santo tem um potencial turístico, principalmente Vitória, para esporte náutico. É um absurdo não se aproveitar isso. Essa galera que está aí hoje, de Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro não vem sozinha, essas pessoas trazem a família e é um público que não destrói e gasta”, explicou.