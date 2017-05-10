Novo Aeroporto de Vitória tem 65% das obras concluídas Crédito: Marcelo Prest A Gazeta

Mesmo com a expectativa de término das obras do Aeroporto de Vitória no segundo semestre deste ano, as principais companhias aéreas do país ainda não têm previsão de abrir novas rotas para a capital capixaba. As empresas Azul, Gol e Latam, que operam voos em Vitória, informaram que ainda não possuem novidades em relação a ampliação de trajetos aéreos para o novo aeroporto.

Your browser does not support the audio element. Companhias aéreas ainda não planejaram novas rotas para Vitória

Segundo o presidente do Espírito Santo Convention & Bureau, Paulo Renato Fonseca, não é uma surpresa que as companhias ainda não tenham anunciado novos trechos. Ele afirma que é essencial criar demandas para que seja estimulada a inauguração de mais voos que incluam Vitória como destino ou ponto de partida. No caso do setor em que trabalha, o de eventos de negócios, Paulo Renato Fonseca aponta que é essencial a ampliação do número desses eventos.

O presidente do Espírito Santo Convention & Bureau acredita que será natural o aumento de voos no aeroporto. “A qualidade do aeroporto, com o tempo, certamente vai aumentar a quantidade de voos, de assentos e de pernoite de aeronaves, porque o pátio para estacionamento de aviões vai ser ampliado, o que também vai gerar movimento em função disso”, frisou.

AZUL

As principais companhias aéreas brasileiras foram procuradas para esclarecer se já existem planos de inauguração de trechos para Vitória. Por meio de nota, a Azul informou que sempre estuda possibilidades de operações, mas, no momento, não há novidades para a ampliação da oferta de voos em Vitória.

GOL

A Gol esclareceu que não tem novidades em Vitória para o aumento de voos regulares. No entanto, adiantou que, entre o dia 1º de julho e a primeira quinzena de agosto, disponibilizará voos diretos da capital capixaba para Fortaleza, no Ceará.

LATAM

Por fim, a Latam informou que segue atenta às necessidades dos clientes para iniciar, ampliar ou adequar suas operações, e que os voos são constantemente avaliados de acordo com a demanda de cada região. No entanto, a empresa declarou que não estão previstos novos voos para o aeroporto de Vitória.

Novo Aeroporto de Vitória deve ser entregue no segundo semestre deste ano Crédito: Marcelo Prest A Gazeta

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