Companhia anuncia voos diretos entre Vitória e Recife

Crédito: Divulgação/Azul

A companhia aérea Azul anunciou nesta quarta-feira (14) que, diariamente, estarão programados voos de Vitória para Recife em 2019. A novidade tem relação direta com a decisão do governo do Espírito Santo de reduzir o imposto que incide sobre o querosene de aviação.

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A expectativa é de que a operação comece no dia 4 de fevereiro. Os voos partirão às 15h35 de Recife e às 19h35 do Aeroporto de Vitória. O voo terá duração de 2h20. As operações serão realizadas pelos jatos Embraer da Azul, com televisão ao vivo e capacidade para até 118 assentos.

Segundo o secretário de Estado de Turismo, Paulo Renato Fonseca Junior, a ampliação dos serviço de voos da Azul se deve ao fato do Estado ter reduzido a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 25% para 7% no querosene de aviação.

“Não tem outro motivo, a não ser esse, do Estado estar incentivando que as companhias aéreas venha para cá com seus novos voos. O grande diferencial do Compete (Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo) é que a companhia aérea precisa manter os voos que ela tem hoje e colocar novos voos”.

Linhares

A Azul também anunciou que vai operar no Aeroporto de Linhares assim que for inaugurado. A companhia planeja cinco frequências semanais que terão como destino o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. Os horários e dias dos voos estão sendo estudados. As aeronaves modelo ATR 72-600 têm capacidade para transportar até 70 passageiros.

Em Recife, os capixabas terão conexões imediatas para Aracaju, Belém, Campina Grande, Fernando de Noronha, Fortaleza, João Pessoa e Maceió. Já em Belo Horizonte, clientes que partirem de Linhares, a nova base de operação da companhia, poderão embarcar em um dos 93 diários para um dos 42 destinos servidos pela Azul na capital mineira.

O diretor de Alianças e Distribuição da Azul, Marcelo Bento, destacou que Linhares é um importante polo empresarial do Estado, que precisa desse reforço na aviação.

“Entendemos como um polo empresarial importante do Norte do Estado, em crescimento, com indústria, agronegócio e turismo. A Azul tem essa vocação de atender a viação regional

Buenos Aires

O Aeroporto de Vitória também vai contar com voo direto para Buenos Aires, na Argentina, a partir do dia 19 de janeiro de 2019. Os voos, da companhia aérea Gol, sairão de Buenos Aires e de Vitória todos os sábados.