A companhia aérea Azul anunciou nesta quarta-feira (14) que, diariamente, estarão programados voos de Vitória para Recife em 2019. A novidade tem relação direta com a decisão do governo do Espírito Santo de reduzir o imposto que incide sobre o querosene de aviação.
Companhia anuncia voos diretos entre Vitória e Recife
A expectativa é de que a operação comece no dia 4 de fevereiro. Os voos partirão às 15h35 de Recife e às 19h35 do Aeroporto de Vitória. O voo terá duração de 2h20. As operações serão realizadas pelos jatos Embraer da Azul, com televisão ao vivo e capacidade para até 118 assentos.
Segundo o secretário de Estado de Turismo, Paulo Renato Fonseca Junior, a ampliação dos serviço de voos da Azul se deve ao fato do Estado ter reduzido a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 25% para 7% no querosene de aviação.
“Não tem outro motivo, a não ser esse, do Estado estar incentivando que as companhias aéreas venha para cá com seus novos voos. O grande diferencial do Compete (Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo) é que a companhia aérea precisa manter os voos que ela tem hoje e colocar novos voos”.
Linhares
A Azul também anunciou que vai operar no Aeroporto de Linhares assim que for inaugurado. A companhia planeja cinco frequências semanais que terão como destino o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. Os horários e dias dos voos estão sendo estudados. As aeronaves modelo ATR 72-600 têm capacidade para transportar até 70 passageiros.
Em Recife, os capixabas terão conexões imediatas para Aracaju, Belém, Campina Grande, Fernando de Noronha, Fortaleza, João Pessoa e Maceió. Já em Belo Horizonte, clientes que partirem de Linhares, a nova base de operação da companhia, poderão embarcar em um dos 93 diários para um dos 42 destinos servidos pela Azul na capital mineira.
O diretor de Alianças e Distribuição da Azul, Marcelo Bento, destacou que Linhares é um importante polo empresarial do Estado, que precisa desse reforço na aviação.
“Entendemos como um polo empresarial importante do Norte do Estado, em crescimento, com indústria, agronegócio e turismo. A Azul tem essa vocação de atender a viação regional
Buenos Aires
O Aeroporto de Vitória também vai contar com voo direto para Buenos Aires, na Argentina, a partir do dia 19 de janeiro de 2019. Os voos, da companhia aérea Gol, sairão de Buenos Aires e de Vitória todos os sábados.
O valor mínimo das passagens será de R$ 600 - ida e volta. A viagem vai durar aproximadamente até três horas. De Vitória partirá um voo às 10h45, pousando na capital argentina às 13h35. Já de Buenos Aires sairá um voo às 14h15, chegando em Vitória às 18h30.